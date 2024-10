Y tế Đề xuất giải pháp khai thác, chế biến dược liệu (QNO) - Sáng nay 24/10, Hội Đông y tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo chuyên đề báo cáo kết quả khảo sát dược liệu và đề xuất một số giải pháp về khai thác, chế biến bảo quản dược liệu nhằm phát triển tiềm năng dược liệu ở các huyện miền núi của tỉnh.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: M.L

Theo thống kê của Hội Đông y tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện có 9.610ha cây dược liệu, phần lớn tập trung ở huyện miền núi với các loài cây đặc trưng như sâm Ngọc Linh, ba kích, sa nhân, giảo cổ lam, đinh lăng, quế, hoàng đằng, hà thủ ô… Nguồn dược liệu phong phú không chỉ đóng góp trong chữa bệnh mà còn từng bước thay đổi cơ cấu cây trồng, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Trong năm 2024, Hội Đông y tỉnh đã tổ chức đoàn khảo sát điều tra cây dược liệu tại 6 huyện miền núi của tỉnh gồm Nam Giang, Đông Giang, Nông Sơn, Hiệp Đức, Bắc Trà My, Tiên Phước.

Qua chuyến khảo sát, đoàn đã ghi nhận 81 cây dược liệu hiện có tại địa phương, hầu hết đều phát triển tự nhiên. Đoàn cũng phát hiện hơn 20 cây dược liệu tự nhiên được người dân và lương y di thực về trồng tại nhà để làm thuốc chữa bệnh, nhiều loại dược liệu được đúc kết từ kinh nghiệm của đồng bào dân tộc thiểu số.

Thầy thuốc Trần Trừng - Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: M.L

Theo đánh giá của đoàn khảo sát, trữ lượng cây dược liệu hiện có tại 6 huyện miền núi còn thấp, phát triển không đồng đều, một số cây gần cạn kiệt do khai thác rừng và do người dân hái thuốc nhiều. Do đó cần có sự quan tâm đến việc nuôi trồng, bảo tồn phát triển. Đồng thời hoạch định chiến lược phát triển trở thành hàng hóa trong phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, phát triển kinh tế gia đình.

Tại hội thảo, đại biểu hội đông y các địa phương tham luận về bảo tồn, phát triển nguồn dược liệu quý hiếm trên địa bàn huyện Nam Giang; nghiên cứu bảo tồn và phát triển một số loài dược liệu chủ lực, tạo ra sản phẩm có giá trị và dược liệu chủ lực tại Hiệp Đức; mô hình phát triển cây dược liệu vùng miền núi Tiên Phước…

Đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: M.L

Hội thảo đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát triển tiềm năng cây dược liệu ở miền núi Quảng Nam, đặc biệt là tận dụng tối đa các chính sách đặc thù theo Nghị định 65 của Chính phủ về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu.

Các đề xuất bao gồm ưu tiên đầu tư vào nghiên cứu, bảo tồn và phát triển quy mô lớn, xây dựng chuỗi liên kết trong nuôi trồng, chế biến, bảo quản và phân phối dược liệu. Đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về khai thác bền vững và bảo vệ nguồn tài nguyên dược liệu, tránh khai thác bừa bãi; liên kết doanh nghiệp để tạo nguồn dược liệu ổn định cho sản xuất...