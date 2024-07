Quốc phòng - An ninh Đề xuất hoàn thiện pháp luật trong công tác thi hành tạm giữ, tạm giam (QNO) - Sáng 15/7, tại TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), Bộ Công an tổ chức hội thảo hoàn thiện pháp luật trong công tác thi hành tạm giữ, tạm giam (TGTG).

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu tại hội thảo. Ảnh: A.K.

Hội thảo do Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan quản lý TGTG Bộ Công an chủ trì, với sự tham gia của lãnh đạo các Cục, đơn vị nghiệp vụ, lãnh đạo công an các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.

Luật Thi hành TGTG có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018. Qua 6 năm thi hành đã đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Luật được ban hành tạo cơ sở pháp lý để thống nhất tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác TGTG. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc, bất cập cần cần xem xét, sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Cùng với nhiều chuyển biến tích cực sau 6 năm triển khai Luật Thi hành TGTG, hội thảo cũng đã nêu ra những hạn chế, vướng mắc. Bộ Công an dự báo thời gian tới, tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, số đối tượng đưa vào các cơ sở giam giữ tiếp tục gia tăng, nhất là số người bị kết án tử hình... sẽ tác động trực tiếp đến công tác quản lý, thi hành TGTG.

Hội thảo được tổ chức với sự tham dự của đại biểu các Cục, đơn vị nghiệp vụ, lãnh đạo Công an các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Ảnh: A.K

Tại hội thảo, Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an Quảng Nam và đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh, thành khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã tham gia thảo luận, đánh giá về thực tiễn công tác TGTG tại đơn vị, địa phương, những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp có hiệu quả trong công tác thi hành TGTG. Đồng thời thảo luận, đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, những quy định mới cần bổ sung vào Luật Thi hành TGTG.