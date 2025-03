Quy hoạch - Đầu tư Đề xuất tăng vốn đầu tư dự án đường nội thị thị trấn Prao UBND tỉnh vừa báo cáo Thường trực HĐND tỉnh về việc cho ý kiến thống nhất điều chỉnh tăng nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh trong cơ cấu tổng mức đầu tư của các dự án đầu tư công; trong đó đề xuất tăng tổng mức đầu tư do phát sinh chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với Dự án đường nội thị phía Đông kết hợp hạ cos nền tránh nguy cơ sạt lở đồi kiểm lâm vào khu dân cư thị trấn Prao (Đông Giang).

Dự án đường nội thị phía Đông kết hợp hạ cos nền tránh nguy cơ sạt lở đồi kiểm lâm vào khu dân cư thị trấn Prao do UBND huyện Đông Giang làm chủ đầu tư, được phê duyệt với tổng kinh phí 249 tỷ đồng.

Dự án được đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh (224 tỷ đồng) và ngân sách huyện (25 tỷ đồng); thời gian thực hiện 2022 - 2025. Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 giao cho dự án hơn 218,2 tỷ đồng; đã bố trí kế hoạch vốn hằng năm đến nay hơn 217,5 tỷ đồng; số vốn còn lại chưa bố trí khoảng 712 triệu đồng.

Theo báo cáo của UBND huyện Đông Giang, đến nay khối lượng thi công dự án hoàn thành đạt khoảng 85% theo giá trị hợp đồng. Tuy nhiên công tác bồi thường, GPMB còn gặp khó khăn do phát sinh tăng thêm so với chi phí bồi thường đã được phê duyệt trước đó là 25 tỷ đồng. Tổng chi phí bồi thường, GPMB của dự án sau điều chỉnh so với thực tế là 50 tỷ đồng. Theo đó, UBND huyện Đông Giang đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án, tăng tổng mức đầu tư do phát sinh chi phí GPMB.