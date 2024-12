Tài chính - Thị trường Đề xuất xây dựng bảo tàng và không gian trải nghiệm văn hóa sâm Ngọc Linh Chiều 12/12, UBND huyện Nam Trà My có buổi làm việc với Công ty CP Tập đoàn L’héritage về đề xuất đầu tư xây dựng bảo tàng và không gian trải nghiệm văn hóa sâm Ngọc Linh.

Địa diện Công ty Cổ phần Tập đoàn L’héritage trình bày ý tưởng tại buổi làm việc



Dự án “Bảo tàng và không gian trải nghiệm văn hóa sâm Ngọc Linh” nhằm xây dựng một tổ hợp bảo tàng và không gian trải nghiệm văn hóa với tour tham quan khám phá, trải nghiệm, hướng tới nghiên cứu, sưu tầm về mẫu sâm Ngọc Linh phục vụ nghiên cứu khoa học; đồng thời góp phần bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh theo hướng bền vững.

Theo đề xuất, bảo tàng và không gian trải nghiệm văn hóa sâm Ngọc Linh được xây dựng gồm hạng mục: Bảo tàng sâm Ngọc Linh, không gian giới thiệu các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh, không gian hướng dẫn thực hành kỹ thuật trồng và chăm sóc sâm Ngọc Linh cho học sinh. Kinh phí dự kiến 300 - 400 tỷ đồng, tiến độ thực hiện dự án từ năm 2025 đến năm 2028.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty CP Tập đoàn L’héritage cho rằng đây là dự án đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam mà cả ngành sâm Ngọc Linh. Do đó đơn vị đề xuất huyện Nam Trà My sớm thống nhất, góp ý điều chỉnh, bổ sung phương án phù hợp với thực tế để có thể sớm triển khai thực hiện.

Ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My đánh giá cao ý tưởng xây dựng bảo tàng về sâm Ngọc Linh. Theo ông Dũng, sau khi được xây dựng, đây sẽ là điểm nhấn cho du lịch tại vùng sâm, đồng thời đóng vai trò trong việc nâng tầm thương hiệu sâm Ngọc Linh. Do đó huyện sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị tổ chức khảo sát, nghiên cứu và triển khai thực hiện dự án.