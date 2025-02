Kinh tế Đến cuối năm 2024, dư nợ cho vay trên địa bàn Quảng Nam đạt 114.742 tỷ đồng (QNO) - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam vừa tham gia hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng, hoạt động công đoàn năm 2024; phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2025 của Cụm thi đua VI (Ngân hàng Nhà nước các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận) tại tỉnh Khánh Hòa.

Cụm thi đua VI tổ chức hội nghị tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: CTV

Năm 2024, hệ thống ngân hàng trong khu vực hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả và bền vững đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu, đảm bảo an toàn hệ thống.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn các tỉnh thành viên đạt 511.978 tỷ đồng (tăng 11,43% so với cuối năm 2023). Tổng dư nợ cho vay đạt 506.247 tỷ đồng (tăng 8,18% so với cuối năm 2023). Nợ xấu chiếm 1,47% tổng dư nợ (đảm bảo mức an toàn dưới 3%).

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh trong khu vực tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của ngành có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội các địa phương trong cụm thi đua.

Tại hội nghị, các đơn vị đã trao đổi, chia sẻ và định hướng nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2025, tiếp tục triển khai và thực hiện đầy đủ các nội dung của giao ước thi đua năm 2025 đã ký kết.

Công đoàn cơ sở tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, công chức, người lao động chủ động, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, các chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về chuyên môn cũng như công tác thi đua, khen thưởng.

Các đơn vị trong Cụm thi đua VI ký giao ước thi đua năm 2025. Ảnh: CTV



Đến cuối năm 2024, dư nợ cho vay trên địa bàn Quảng Nam đạt 114.742 tỷ đồng (tăng 7,38% so với năm trước) với 264.278 khách hàng còn dư nợ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, người dân để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần đóng góp và tăng trưởng kinh tế.

Đến cuối năm 2024, tổng nợ xấu trên địa bàn là 1.628 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 1,42% tổng dư nợ, tăng 3,67% so với đầu năm). Hiện có 8/34 đơn vị có tỷ lệ nợ xấu/dư nợ hơn 3%.