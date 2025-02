Kinh tế Đến cuối tháng 1, dư nợ cho vay của các ngân hàng thương mại Quảng Nam đạt 117.037 tỷ đồng (QNO) - Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam, đến cuối tháng 1/2025, nguồn vốn huy động tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn đạt 99.499 tỷ đồng (tăng 1,8% so với đầu tháng). Đến cuối tháng 1, dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng Quảng Nam đạt 117.037 tỷ đồng (tăng 2,0% so với đầu tháng).

Khách hàng nộp tiền tự động tại ATM Vietcombank Quảng Nam ngày 10/2. Ảnh: QUANG VIỆT

Ông Phạm Trọng - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam cho biết, đối với các lĩnh vực cho vay ưu tiên, đến ngày 31/1, cho vay nông nghiệp, nông thôn có dư nợ 33.050 tỷ đồng (tăng 2,77 so với tháng trước, chiếm 28,24% tổng dư nợ); cho vay xuất khẩu có dư nợ 1.500 tỷ đồng (tăng 19,71% so với tháng trước, chiếm 1,28% tổng dư nợ); cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ 14.000 tỷ đồng (tăng 4,06% so với tháng trước, chiếm 11,96% tổng dư nợ); cho vay công nghiệp hỗ trợ có dư nợ 7.000 tỷ đồng (tăng 6,67%v so với tháng trước, chiếm 5,98% tổng dư nợ).

Về triển khai gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 3 dự án đầu tư nhà ở xã hội đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đang triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Xây dựng, chủ đầu tư các dự án này chưa có đề xuất nhu cầu vay đối với các cơ quan liên quan; do đó, đến nay Quảng Nam chưa có dư nợ thuộc chương trình cho vay 120 nghìn tỷ đồng.

Nợ xấu có xu hướng giảm dần qua các tháng cuối năm. Đến cuối tháng 1/2025, tổng nợ xấu trên địa bàn là 1.182 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 1,01% tổng dư nợ, giảm 27,4% so với tháng trước).