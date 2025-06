Chính quyền - đoàn thể Địa chỉ trụ sở và trung tâm phục vụ hành chính công 94 đơn vị cấp xã của TP.Đà Nẵng (mới) (QNO) - UBND TP.Đà Nẵng vừa thông báo công khai địa chỉ trụ sở UBND, trung tâm phục vụ hành chính công của 94 phường, xã mới và số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận giải quyết vướng mắc khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam kiểm tra địa điểm đặt Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã Duy Xuyên (mới). Ảnh: VINH ANH

Địa chỉ trụ sở UBND và trung tâm phục vụ hành chính công 94 phường, xã mới của TP.Đà Nẵng như sau:

1. Phường Hải Châu: Địa chỉ trụ sở UBND phường và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại số 15 đường Lê Hồng Phong, phường Hải Châu. Số điện thoại: 0903570134.

2. Phường Hòa Cường: Địa chỉ trụ sở UBND phường và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại số 388 đường Núi Thành, phường Hòa Cường. Số điện thoại: 0905275908.

3. Phường Thanh Khê: Địa chỉ trụ sở UBND phường và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại số 503 đường Trần Cao Vân, phường Thanh Khê. Số điện thoại: 0989074161.

4. Phường An Khê: Địa chỉ trụ sở UBND phường và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại số 916 đường Tôn Đản, phường An Khê. Số điện thoại: 0903555480.

5. Phường An Hải: Địa chỉ trụ sở UBND phường và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại số 289 đường Nguyễn Công Trứ, phường An Hải. Số điện thoại: 0905607727.

6. Phường Sơn Trà: Địa chỉ trụ sở UBND phường và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại số 06 đường Nguyễn Phan Vinh, phường Sơn Trà. Số điện thoại: 0913415457.

7. Phường Ngũ Hành Sơn: Địa chỉ trụ sở UBND phường và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại số 486 đường Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn. Số điện thoại: 0905058559.

8. Phường Hòa Khánh: Địa chỉ trụ sở UBND phường và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại số 168 đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Khánh. Số điện thoại: 0905234569.

9. Phường Liên Chiểu: Địa chỉ trụ sở UBND phường và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại số 68 đường Lạc Long Quân, phường Liên Chiểu. Số điện thoại: 0905537609.

10. Phường Hải Vân: Địa chỉ trụ sở UBND phường và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại số 20 đường Nguyễn Phúc Chu, phường Hải Vân. Số điện thoại: 0905885123.

11. Phường Cẩm Lệ: Địa chỉ trụ sở UBND phường và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại số 135 đường Ông Ích Đường, phường Cẩm Lệ. Số điện thoại: 0913496249.

12. Phường Hòa Xuân: Địa chỉ trụ sở UBND phường và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại số 111 đường Hoàng Ngân, phường Hòa Xuân. Số điện thoại: 0905023357.

13. Phường Tam Kỳ: Địa chỉ trụ sở UBND phường tại số 70 đường Hùng Vương, phường Tam Kỳ; trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tại số 159 đường Trưng Nữ Vương, phường Tam Kỳ. Số điện thoại: 0905381177.

14. Phường Quảng Phú: Địa chỉ trụ sở UBND phường và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại khối phố Phú Thạnh, phường Quảng Phú. Số điện thoại: 0911197777.

15. Phường Hương Trà: Địa chỉ trụ sở UBND phường và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại số 510 đường Hùng Vương, phường Hương Trà. Số điện thoại: 0901937789.

16. Phường Bàn Thạch: Địa chỉ trụ sở UBND phường tại số 268 đường Trưng Nữ Vương, phường Bàn Thạch; Trung tâm Phục vụ hành chính công tại số 06 đường Nguyễn Đình Hiến, phường Bàn Thạch. Số điện thoại: 0905285611.

17. Phường Điện Bàn: Địa chỉ trụ sở UBND phường tại số 22 đường Hoàng Diệu, khối 3, phường Điện Bàn; Trung tâm Phục vụ hành chính công tại số 24 đường Hoàng Diệu, khối 3, phường Điện Bàn. Số điện thoại: 0917027555.

18. Phường Điện Bàn Đông: Địa chỉ trụ sở UBND phường và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại số 845 đường Trần Thủ Độ, khối phố Quảng Lăng B, phường Điện Bàn Đông. Số điện thoại: 0935028629.

19. Phường An Thắng: Địa chỉ trụ sở UBND phường và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại khối phố Phong Nhị, phường An Thắng. Số điện thoại: 0905661999.

20. Phường Điện Bàn Bắc: Địa chỉ trụ sở UBND phường và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Xóm Bùng, phường Điện Bàn Bắc. Số điện thoại: 0916521767.

21. Phường Hội An: Địa chỉ trụ sở UBND phường tại số 09 đường Trần Hưng Đạo, phường Hội An; Trung tâm Phục vụ hành chính công tại số 02 đường Hoàng Diệu, phường Hội An. Số điện thoại: 0948157868.

22. Phường Hội An Đông: Địa chỉ trụ sở UBND phường và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại số 456 đường Cửa Đại, phường Hội An Đông. Số điện thoại: 0989639724.

23. Phường Hội An Tây: Địa chỉ trụ sở UBND phường tại số 54 đường Nguyễn Công Trứ, phường Hội An; Trung tâm Phục vụ hành chính công tại số 544 đường Hai Bà Trưng, phường Hội An Tây. Số điện thoại: 0988620700.

24. Xã Hòa Vang: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Vang. Số điện thoại: 0905323445.

25. Xã Hòa Tiến: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Phú Sơn Tây (quốc lộ 14B), xã Hòa Tiến. Số điện thoại: 0905006789.

26. Xã Bà Nà: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại đường ĐH2, thôn Thạch Nham Tây, xã Bà Nà. Số điện thoại: 0946000234.

27. Xã Núi Thành: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại khối 3, xã Núi Thành. Số điện thoại: 0905981195.

28. Xã Tam Mỹ: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Tịnh Sơn, xã Tam Mỹ. Số điện thoại: 0982090704.

29. Xã Tam Anh: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Nam Định, xã Tam Anh. Số điện thoại: 0973551072.

30. Xã Đức Phú: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Thuận Yên Đông, xã Đức Phú. Số điện thoại: 0914020538.

31. Xã Tam Xuân: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Phú Khê, xã Tam Xuân. Số điện thoại: 0988951776.

32. Xã Tam Hải: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Tân Lập, xã Tam Hải. Số điện thoại: 0966604455.

33. Xã Tây Hồ: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Cẩm Khê, xã Tây Hồ. Số điện thoại: 0913430656.

34. Xã Chiên Đàn: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại số 01 đường Hà Đông, xã Chiên Đàn. Số điện thoại: 0911323888.

35. Xã Phú Ninh: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Cây Sanh, xã Phú Ninh. Số điện thoại: 0918793754.

36. Xã Lãnh Ngọc: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn 4, xã Lãnh Ngọc. Số điện thoại: 0983716353.

37. Xã Tiên Phước: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại số 81 đường Huỳnh Thúc Kháng, xã Tiên Phước. Số điện thoại: 0905444998.

38. Xã Thạnh Bình: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn 5, xã Thạnh Bình. Số điện thoại: 0935202065.

39. Xã Sơn Cẩm Hà: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Cẩm Tây, xã Sơn Cẩm Hà. Số điện thoại: 0903426456.

40. Xã Trà Liên: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Định Yên, xã Trà Liên. Số điện thoại: 0968078959.

41. Xã Trà Giáp: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn 2, xã Trà Giáp. Số điện thoại: 0984673444.

42. Xã Trà Tân: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn 1, xã Trà Tân. Số điện thoại: 0985601388.

43. Xã Trà Đốc: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn 2, xã Trà Đốc. Số điện thoại: 0914021921.

44. Xã Trà My: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Dương Hòa, xã Trà My. Số điện thoại: 0903086820.

45. Xã Nam Trà My: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn 1, xã Nam Trà My. Số điện thoại: 0914083308.

46. Xã Trà Tập: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại 1, xã Trà Tập, Số điện thoại: 0914012509.

47. Xã Trà Vân: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn 2, xã Trà Vân. Số điện thoại: 0979889891.

48. Xã Trà Linh: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn 3, xã Trà Linh. Số điện thoại: 0987243565.

49. Xã Trà Leng: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn 2, xã Trà Leng. Số điện thoại: 0986100060.

50. Xã Thăng Bình: Địa chỉ trụ sở UBND xã tại số 282 đường Tiểu La, xã Thăng Bình; Trung tâm Phục vụ hành chính công tại số 37 đường Nguyễn Thuật, xã Thăng Bình. Số điện thoại: 0905766369.

51. Xã Thăng An: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Nam Hà, xã Thăng An. Số điện thoại: 0905914740.

52. Xã Thăng Trường: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Bình Trúc, xã Thăng Trường. Số điện thoại: 0905859579.

53. Xã Thăng Điền: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Kế Xuyên 2, xã Thăng Điền. Số điện thoại: 0983065282.

54. Xã Thăng Phú: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Tú Trà, xã Thăng Phú. Số điện thoại: 0974912555.

55. Xã Đồng Dương: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Châu Lâm, xã Đồng Dương. Số điện thoại: 0977034885.

56. Xã Quế Sơn Trung: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Phước Dương, xã Quế Sơn Trung. Số điện thoại: 0977034442.

57. Xã Quế Sơn: Địa chỉ trụ sở UBND xã tại số 02 đường Tôn Đức Thắng, xã Quế Sơn; Trung tâm Phục vụ hành chính công tại số 02 đường Trưng Nữ Vương, xã Quế Sơn. Số điện thoại: 0961200097.

58. Xã Xuân Phú: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Mộc Bài, xã Xuân Phú. Số điện thoại: 0982100444.

59. Xã Nông Sơn: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Trung Hạ, xã Nông Sơn. Số điện thoại: 0912909121.

60. Xã Quế Phước: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Bình Yên, xã Quế Phước. Số điện thoại: 0345779757.

61. Xã Duy Nghĩa: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa. Số điện thoại: 0985921513.

62. Xã Nam Phước: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại số 468 đường Hùng Vương, xã Nam Phước. Số điện thoại: 0905242458.

63. Xã Duy Xuyên: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn An Hòa, xã Duy Xuyên. Số điện thoại: 0905629979.

64. Xã Thu Bồn: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Phú Lạc, xã Thu Bồn. Số điện thoại: 0935347778.

65. Xã Điện Bàn Tây: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Phong Thử 1, xã Điện Bàn Tây. Số điện thoại: 0919800090.

66. Xã Gò Nổi: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Đông Lãnh, xã Gò Nổi. Số điện thoại: 0905030703.

67. Xã Tân Hiệp: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp. Số điện thoại: 0981922029.

68. Xã Đại Lộc: Địa chỉ trụ sở UBND xã tại số 15 đường Hùng Vương, xã Đại Lộc; Trung tâm Phục vụ hành chính công tại số 11 Hùng Vương, xã Đại Lộc. Số điện thoại: 0906422213.

69. Xã Hà Nha: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Hà Nha, xã Hà Nha. Số điện thoại: 0905234556.

70. Xã Thượng Đức: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Tân Hà, xã Thượng Đức. Số điện thoại: 0967465777.

71. Xã Vu Gia: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Lâm Yên, xã Vu Gia. Số điện thoại: 0983408934.

72. Xã Phú Thuận: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại số 204 đường ĐH4.ĐL, xã Phú Thuận. Số điện thoại: 0905152182.

73. Xã Thạnh Mỹ: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Mực, xã Thạnh Mỹ. Số điện thoại: 0905344838.

74. Xã Bến Giằng: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Bến Giằng, xã Bến Giằng. Số điện thoại: 0919769272.

75. Xã Nam Giang: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn A Bát, xã Nam Giang. Số điện thoại: 0983519121.

76. Xã Đắc Pring: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn 56B, xã Đắc Pring. Số điện thoại: 0976291920.

77. Xã La Dêê: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Đắc Ốc, xã La Dêê. Số điện thoại: 0396113007.

78. Xã La Êê: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Pà Ooi, xã La Êê. Số điện thoại: 0965134135.

79. Xã Sông Vàng: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Ban Mai, xã Sông Vàng. Số điện thoại: 0374631376.

80. Xã Sông Kôn: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Ra Lang, xã Sông Kôn. Số điện thoại: 0915011323.

81. Xã Đông Giang: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Ngã Ba, xã Đông Giang. Số điện thoại: 0976193685.

82. Xã Bến Hiên: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn AXờ, xã Bến Hiên. Số điện thoại: 0987775619.

83. Xã Avương: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Azứt, xã Avương. Số điện thoại: 0876010009.

84. Xã Tây Giang: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Agrồng, xã Tây Giang. Số điện thoại: 0979194199.

85. Xã Hùng Sơn: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Arâng, xã Hùng Sơn. Số điện thoại: 0981461119.

86. Xã Hiệp Đức: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại số 125, đường Hùng Vương, xã Hiệp Đức. Số điện thoại: 0983356922.

87. Xã Việt An: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Việt An, xã Việt An. Số điện thoại: 0982777125.

88. Xã Phước Trà: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn Trà Sơn, xã Phước Trà. Số điện thoại: 0983747601.

89. Xã Khâm Đức: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại số 48 đường Hồ Chí Minh, xã Khâm Đức. Số điện thoại: 0941818858.

90. Xã Phước Năng: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn 2, xã Phước Năng. Số điện thoại: 0977440405.

91. Xã Phước Chánh: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn 3, xã Phước Chánh. Số điện thoại: 0905234313.

92. Xã Phước Thành: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn 2, xã Phước Thành. Số điện thoại: 0914009933.

93. Xã Phước Hiệp: Địa chỉ trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại thôn 1, xã Phước Hiệp. Số điện thoại: 0905495229.

94. Đặc khu Hoàng Sa: Địa chỉ trụ sở tại đường Hoàng Sa, phường Sơn Trà. Số điện thoại: 0916909921.

UBND TP.Đà Nẵng cũng công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận giải quyết vướng mắc khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp để người dân, tổ chức nắm bắt và chủ động trong giao dịch hành chính, công việc liên quan.

Theo đó, số điện thoại chính thức: *1022 (nhánh 3) - Số dự phòng: 02363831022. Số điện thoại tiếp nhận và hướng dẫn công dân làm thủ tục hành chính: *1022 hoặc 02361022.