Địa điểm làm căn cước, đăng ký định danh điện tử cho người dân từ 14/3 đến 22/3

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH sẽ cử tổ công tác lưu động làm thủ tục cấp căn cước, kích hoạt định danh điện tử cho công dân. Ảnh minh họa: THÀNH CÔNG

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về việc triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự theo mô hình tổ chức mới (không tổ chức công an cấp huyện), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh đã lên kế hoạch nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong việc đăng ký căn cước và định danh điện tử mức 2.

Từ ngày 14/3 đến 22/3/2025, một tổ công tác lưu động sẽ trực tiếp đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để tiếp nhận hồ sơ, giúp người dân hoàn tất thủ tục nhanh chóng, không phải di chuyển xa.

Cụ thể, lịch trình thu nhận hồ sơ được sắp xếp như sau:

Ngày 14 và 15/3/2025 : Tiếp nhận tại Công an thị trấn Ái Nghĩa (trụ sở cũ của Công an huyện Đại Lộc).

: Tiếp nhận tại Công an thị trấn Ái Nghĩa (trụ sở cũ của Công an huyện Đại Lộc). Ngày 17 và 18/3/2025 : Tiếp nhận tại Công an phường Vĩnh Điện (trụ sở cũ của Công an thị xã Điện Bàn).

: Tiếp nhận tại Công an phường Vĩnh Điện (trụ sở cũ của Công an thị xã Điện Bàn). Ngày 19/3/2025 : Tiếp nhận tại Công an thị trấn Nam Phước (trụ sở cũ của Công an huyện Duy Xuyên).

: Tiếp nhận tại Công an thị trấn Nam Phước (trụ sở cũ của Công an huyện Duy Xuyên). Ngày 20/3/2025 : Tiếp nhận tại Công an thị trấn Đông Phú (trụ sở cũ của Công an huyện Quế Sơn).

: Tiếp nhận tại Công an thị trấn Đông Phú (trụ sở cũ của Công an huyện Quế Sơn). Ngày 21/3/2025 : Tiếp nhận tại Công an thị trấn Hà Lam (trụ sở cũ của Công an huyện Thăng Bình).

: Tiếp nhận tại Công an thị trấn Hà Lam (trụ sở cũ của Công an huyện Thăng Bình). Ngày 22/3/2025: Tiếp nhận tại Công an phường Minh An (trụ sở cũ của Công an TP Hội An).

Phòng CSQLHC về TTXH kêu gọi người dân sắp xếp thời gian, đến đúng các địa điểm đã thông báo để được hỗ trợ kịp thời.