Du lịch Điểm hẹn văn hóa, thể thao, du lịch Quảng Nam Diễn ra xuyên suốt trong tháng 6 này, Những ngày văn hóa, thể thao, du lịch Quảng Nam 2025 như “khúc vĩ thanh” mời gọi những người say đắm vẻ đẹp Quảng Nam trước khi vùng đất này có bước ngoặt mới.

Du khách trải nghiệm dù lượn trong thời gian khai mạc Những ngày văn hóa, thể thao, du lịch Quảng Nam 2025. Ảnh: HÀ SẤU

Đi chợ quê, ăn mỳ Quảng, xem bảo vật

Nhắc đến Quảng Nam, nhiều người sẽ mường tượng ngay về một vùng đất thấm đẫm chất liệu văn hóa dựng lên từ những chân quê đời thường. Mỳ Quảng là một đại diện tiêu biểu cho ẩm thực của vùng đất. Festival Mỳ Quảng diễn ra cuối tuần qua tại một trong những “cái nôi” của nghề mỳ xứ Quảng (Điện Phương, Điện Bàn).

Xuất hiện trong lễ hội có cụ bà đã hơn nửa thế kỷ cặm cụi nhóm bếp, thoăn thoắt quang gánh mưu sinh và từng ngày lặng lẽ bồi đắp cho thương hiệu mỳ Phú Chiêm lan tỏa. Không chỉ thưởng thức một tô mỳ chuẩn vị nguyên bản của vùng đất, nhiều du khách ghé festival đã tự tay xay bột, tráng mỳ để một lần cảm nhận nét đẹp lao động của các bà mẹ quê xứ.

Khép lại lễ hội mỳ Quảng, Những ngày văn hóa, thể thao, du lịch Quảng Nam vẫn còn tiếp nối với chợ quê Kim Bồng. Ngay bên làng mộc Kim Bồng vang danh, du khách có thể thử ghé thăm chợ quê Kim Bồng (diễn ra chiều 11/6) để hòa vào không gian chợ cũ tưởng như chỉ còn trong ký ức.

Trình diễn xay gạo tráng mỳ tại Festival mỳ Quảng (phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn). Ảnh: PHAN VINH

Ở đó, có những cụ bà rao bán mớ trái cây và rổ rau tập tàng hái từ vườn nhà. Đồ gói ghém cho khách cũng chỉ có tàu lá chuối hay bọc giấy mà tuyệt nhiên không có bao ny lon như bao chợ, siêu thị hiện đại.

Dịp này, nếu có dịp ghé Khu đền tháp Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên), du khách sẽ được chiêm ngưỡng nhiều bảo vật quốc gia của Quảng Nam tại Bảo tàng Mỹ Sơn (từ ngày 16 - 18/6). Những bảo vật nhuốm màu thời gian và mang trong mình bao trầm tích bể dâu xứ sở như nhắc nhớ thêm về quá khứ huy hoàng của một vùng đất.

Hòa mình vào trải nghiệm sôi động

Bên cạnh không gian sâu lắng, Những ngày văn hóa, thể thao, du lịch Quảng Nam 2025 cũng mang đến nhiều trải nghiệm sôi động, hấp dẫn. Cuối tuần qua, nhiều du khách khám phá toàn cảnh di sản Hội An từ không trung ngay trong lúc khai mạc sự kiện.

Theo Đảo Ký ức Hội An, đây là một sản phẩm mới cung cấp cho du khách từ đầu tháng 6 và vẫn còn nhiều du khách đặt lịch trải nghiệm. Trước đó, 31 phi công trong nước và quốc tế cũng lần đầu tiên hội tụ tranh tài, tạo ra một giải thi đấu dù lượn ấn tượng ở Hội An.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Những ngày văn hóa, thể thao, du lịch Quảng Nam 2025. Ảnh: HÀ SẤU

Bà Thân Thị Thu Huyền - Giám đốc Điều hành Đảo Ký ức Hội An nói: “Điểm nhấn mà đơn vị tạo ra trong đêm khai mạc Những ngày văn hóa, thể thao, du lịch Quảng Nam xoay quanh số 6 - một con số biểu tượng cho nhiều điều may mắn. Với 600 drone biểu diễn, 60 phút trình diễn show Ký ức Hội An phiên bản mới, 6 phút trình diễn dù lượn hỏa thuật và 6 phút bắn pháo hoa..., đã tạo ra một bữa tiệc mãn nhãn cho du khách”.

Xuôi về phía Nam, Lễ hội biển Tam Kỳ năm 2025 (từ ngày 11 - 15/6) đã sẵn sàng để chào đón du khách hòa vào không gian biển giải nhiệt mùa hè gay gắt. Theo UBND TP.Tam Kỳ, trong đêm khai mạc sẽ có lễ hội sắc màu ánh sáng, hứa hẹn mang lại nhiều điều bất ngờ cho du khách.

Xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội còn có những hoạt động đặc sắc như: Giải lắc thúng tròn trên biển, hội thi “Điêu khắc cát nghệ thuật”, giải đua thuyền truyền thống trên sông Trường Giang…

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, Những ngày văn hóa, thể thao, du lịch Quảng Nam 2025 có chuỗi sự kiện tiếp nối nhau ở nhiều không gian với trải nghiệm hấp dẫn, mới mẻ trên nền tảng bản sắc địa phương. Chương trình diễn ra trong thời gian nghỉ hè nên kỳ vọng sẽ thu hút thêm đáng kể khách nội địa đến với Quảng Nam.

Trao truyền nét đẹp quê xứ

Diễn ra trong thời điểm khá đặc biệt, Những ngày văn hóa, thể thao, du lịch Quảng Nam 2025 như truyền tải thông điệp về sức sống mãnh liệt của miền di sản này khi Quảng Nam chuẩn bị hợp nhất với TP.Đà Nẵng để bước vào một hành trình phát triển mới.

Festival Mỳ Quảng không dừng lại ở một sự kiện tôn vinh ẩm thực, mà trở thành nơi để đánh giá lại cách tiếp cận với di sản văn hóa phi vật thể.. Ảnh: HÀ SẤU

Ông Nông Quốc Thành - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT&DL) cho rằng, những sự kiện như Festival mỳ Quảng không dừng lại ở một sự kiện tôn vinh ẩm thực, mà trở thành nơi để đánh giá lại cách tiếp cận với di sản văn hóa phi vật thể.

Ở đó, nó không phải là những thực thể bất động được trưng bày mà là hệ giá trị sống động, đang được duy trì, làm mới trong đời sống hàng ngày bởi chính cộng đồng. Họ đang miệt mài gìn giữ, thực hành và tiếp tục sáng tạo trên nền tảng văn hóa đã được định hình qua nhiều thế hệ.

Theo ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam, với chủ đề “Miền xanh di sản”, sự kiện năm nay không chỉ là dịp để tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của Quảng Nam trong việc hướng đến phát triển xanh - gìn giữ di sản - nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.

“Chúng tôi mong muốn tạo ra không gian giao lưu cởi mở giữa các địa phương, nghệ sĩ, vận động viên, doanh nghiệp và du khách, qua đó lan tỏa những giá trị nhân văn, đoàn kết và phát triển bền vững” - ông Phan Thái Bình nói.