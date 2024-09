Thanh thiếu niên Điện Bàn nhân rộng mô hình "Chi đoàn 3 không" Năm 2023, Chi đoàn thôn Đông Đức (xã Điện Thọ) được Thị ủy Điện Bàn tặng giấy khen thành tích xuất sắc trong xây dựng và triển khai thực hiện mô hình dân vận khéo “Chi đoàn 3 không” (không thử, không giữ, không sử dụng ma túy).

Treo pa nô tuyên truyền trên địa bàn thôn Đông Đức, xã Điện Thọ.

Tuyên truyền sâu rộng

Thôn Đông Đức được sáp nhập từ 3 thôn Đức Ký Bắc, Đức Ký Nam và Đông Hòa, tiếp giáp với các thôn Quan Phường (xã Điện Hòa) và các thôn của xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

Do tiếp giáp nhiều địa bàn nên tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, tệ nạn ma túy hết sức phức tạp. Số thanh niên nhàn rỗi ở các địa bàn lân cận thường chạy xe máy tụ tập tại các điểm giáp ranh ăn nhậu và sử dụng ma túy để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Trước tình hình đó, Đoàn thanh niên xã Điện Thọ phát động xây dựng và thực hiện mô hình “Chi đoàn 3 không”, có 12 chi đoàn ký cam kết thực hiện. Theo đó, Ban Chấp hành (BCH) Chi đoàn thôn Đông Đức xây dựng kế hoạch gắn với mô hình “Chi đoàn nông thôn mới kiễu mẫu”.

Đồng thời, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong BCH chi đoàn, triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình địa bàn.

Bên cạnh đó, BCH chi đoàn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nâng cao ý thức về tác hại, hiểm họa của ma túy cho đoàn viên thanh niên.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày toàn dân phòng, chống ma túy. Triển khai cho 100% đoàn viên thanh niên trong thôn ký cam kết thực hiện “3 không với ma túy”.

Chi đoàn phối hợp với ban nhân dân thôn và các chi hội, đoàn thể tại thôn đến từng hộ gia đình tuyên truyền. Các gia đình có con em có biểu hiện nghiện ma túy đã tự nguyện phối hợp cùng với chi đoàn đưa con em vào diện theo dõi, quản lý...

Nhân rộng mô hình

Chị Cao Thị Ngân Thể - Bí thư Chi đoàn thôn Đông Đức cho biết, từ khi thực hiện mô hình “Chi đoàn 3 không” đến nay, tình hình ma túy tại thôn có nhiều chuyển biến tích cực.

Phát động xây dựng mô hình "Chi đoàn 3 không" trong trường học.

Có 4 đối tượng trong diện quản lý luôn được giám sát, theo dõi; có một thanh niên trước đây có sử dụng ma túy nay viết đơn đăng ký tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự sau khi đã cai nghiện thành công.

“Đối với một chi đoàn thôn, quản lý hơn 60 đoàn viên, với tình hình tội phạm ma túy phức tạp như hiện nay mà con số vi phạm rất ít đã minh chứng hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện mô hình “Chi đoàn 3 không”.

Đến nay, tại địa bàn không xuất hiện các tụ điểm phức tạp về ma túy, không phát sinh người nghiện ma túy mới, góp phần đảm bảo ổn định an ninh trật tự ở địa phương” - chị Thể nói.

Anh Đinh Quang Vĩnh - Bí thư Thị đoàn Điện Bàn cho biết, từ việc thí điểm mô hình “Chi đoàn 3 không” tại xã Điện Thọ, đến nay trên địa bàn thị xã đã nhân rộng mô hình này tại 140 chi đoàn thôn, khối phố, thu hút nhiều đoàn viên tham gia. Đặc biệt, các chi đoàn của 5 trường THPT thực hiện rất đồng bộ và hiệu quả.

Ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai xây dựng mô hình này, bà Trần Kim Thoa - Trưởng ban Dân vận Thị ủy Điện Bàn khẳng định: “Việc xây dựng và thực hiện mô hình “Chi đoàn 3 không” đã góp phần làm giảm các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật về ma túy, tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự cơ sở”.