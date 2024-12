An ninh trật tự Điện Bàn: Phát hiện 6 đối tượng dương tính với chất ma túy tại cơ sở karaoke (QNO) - Ngay ngày đầu ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng công an phát hiện, xử lý nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại một cơ sở karaoke.

Tang vật ma túy tại phòng hát karaoke. Ảnh: XUÂN MAI

Qua công tác nắm tình hình, lúc 0 giờ 25 phút ngày 15/12, tổ công tác Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an thị xã Điện Bàn tiến hành kiểm tra cơ sở karaoke Rolex tại phường Điện An.

Qua kiểm tra phát hiện tại một phòng hát có 3 đối tượng nam đang sử dụng trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 1 đĩa sứ màu trắng bên trên có chứa 0,73gam tinh thể màu trắng nghi là Ketamin. Qua test nhanh cả 3 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Tiếp đó cũng tại cơ sở này, lực lượng công an phát hiện 11 khách (7 nam, 4 nữ) chuẩn bị thuê phòng hát có biểu hiện nghi vấn. Công an kiểm tra và phát hiện trên người một đối tượng có túi ni lông chứa 5 viên nén màu xanh khối lượng 2,32gam nghi là ma túy tổng hợp. Qua test nhanh có 3/11 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Vụ việc được bàn giao Công an thị xã Điện Bàn tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.