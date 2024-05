Lao động - Việc làm Điện Bàn: Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May mặc Châu Hòa (QNO) - Chiều 18/5, Liên đoàn Lao động thị xã Điện Bàn tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May mặc Châu Hòa.

Liên đoàn Lao động thị xã Điện Bàn trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May mặc Châu Hòa. Ảnh: H.C

Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động thị xã công bố quyết định kết nạp 146 đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May mặc Châu Hòa, đồng thời chỉ định ban chấp hành lâm thời.

Công ty TNHH May mặc Châu Hòa chuyên sản xuất các sản phẩm may mặc thời trang phục vụ thị trường trong và ngoài nước. Việc thành lập tổ chức công đoàn nhằm đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tăng cường sự phối hợp với Ban Giám đốc công ty tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua do công đoàn phát động, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.