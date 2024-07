Quốc phòng - An ninh Điện Bàn tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ (QNO) - Chiều 24/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Điện Bàn, Thị ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã long trọng tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Tranh.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Tranh. Ảnh: T.K

Liệt sĩ Nguyễn Đình Tranh sinh năm 1958 tại Điện An, Điện Bàn. Tháng 4/1976 tham gia du kích tại địa phương; tháng 7/1977 nhập ngũ giữ cấp bậc binh nhì, chức vụ chiến sĩ thuộc Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 31, Sư đoàn 309, Bộ Tư lệnh 479.

Từ tháng 3/1978 đến tháng 5/1978, đồng chí giữ cấp bậc binh nhất, chức vụ chiến sĩ. Từ tháng 6/1978 đến tháng 2/1979 giữ cấp bậc trung sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng.

Ngày 2/1/1979, trong lúc chiến đấu chống quân Pôn Pốt, đồng chí Nguyễn Đình Tranh bị thương, được đưa về điều trị tại đơn vị quân y thuộc Quân khu 5. Sau đó tiếp tục chuyển ra Viện Quân y 103 (Hà Nội) cứu chữa.

An táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Điện Bàn. Ảnh: T.K

Tuy nhiên do vết thương quá nặng, đồng chí hy sinh ngày 8/2/1979 và được mai táng tại Nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội. Ngày 25/2/1984 được quy tập về Nghĩa trang Yên Kỳ, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội.

Từ lúc hy sinh, gia đình biết được thông tin về nơi an táng liệt sĩ Nguyễn Đình Tranh, tuy nhiên do điều kiện nên chưa thể đưa hài cốt về an táng tại quê nhà. Nay được sự hỗ trợ của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cùng các đơn vị tại TP.Hà Nội, hài cốt liệt sĩ được đưa về quê an táng.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Tranh diễn ra trang nghiêm tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Điện Bàn. Lãnh đạo thị xã cùng thân nhân gia đình liệt sĩ, bà con nhân dân kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước công lao to lớn của liệt sĩ.