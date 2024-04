Quy hoạch - Đầu tư Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Cải tạo, nâng cấp Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tại Hội An": Không để lãng phí đầu tư (QNO) - Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Cải tạo, nâng cấp Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tại Hội An" không làm tăng tổng mức đầu tư dự án. Tuy nhiên, dự án bao giờ khởi công đầu tư vẫn là chuyện đáng bàn.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Ảnh: T.D

Cắt giảm và bổ sung

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú nằm ven con lộ cửa ngõ vào trung tâm TP.Hội An. Sau nhiều năm thực hiện "sứ mệnh" phục vụ nhu cầu dạy và học, ngôi trường này đã bắt đầu xuống cấp, cần cải tạo, sửa chữa. Ngày 14/10/2022, HĐND tỉnh Quảng Nam đã thông qua chủ trương đầu tư dự án "Cải tạo, nâng cấp Trường Phổ thông Dân tộc nội trú" với tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng. Đây là dự án nhóm B, được thực hiện từ năm 2023 -2026.

Quy mô đầu tư theo chủ trương ban đầu gồm: xây mới khối nhà lớp học - thư viện, bộ môn, khối nội trú, sửa chữa, cải tạo nhà đa năng... với nhiều hạng mục khác nhau. Trong đó, có phần cải tạo mái nhà đa năng và mái khu nhà nội trú học sinh (khu nội trú A, B,C).

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư, nhà trường đã sử dụng nguồn chi thường xuyên để thay mới phần mái nhà đa năng, khu nhà nội trú B, C, gia tăng sự ổn định, bảo đảm cho các hoạt động dạy học và lưu trú của học sinh trong mùa mưa bão.

Các cuộc khảo sát, phân tích, đánh giá quy mô hiện trạng trường này của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) cho thấy một số hạng mục vẫn đảm bảo công năng sử dụng, không thể đập, tháo dỡ, làm mới. Chỉ cần giữ nguyên, bổ sung thêm những chi tiết khác có ích lợi hơn, đáp ứng tốt hiệu quả sử dụng.

Ông Trần Duy Phúc - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh nói, phần thuyết minh chủ trương đầu tư được duyệt ban đầu, công việc cải tạo khối nhà đa năng và 2 khối nội trú có phần cải tạo mái tôn. Tuy nhiên, trong khi chờ thông qua dự án, phần mái bị hư hỏng nặng quá. Nhà trường đã tìm kinh phí khác để khắc phục cấp bách. Khi chủ đầu tư tiến hành rà soát thi công thì công việc, hạng mục này không còn cần nữa. Khác với các chi tiết cải tạo đã liệt kê trong chủ trương đầu tư nên buộc phải điều chỉnh.

Một quyết định đã được chủ đầu tư đưa ra, xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Đó là cắt giảm hạng mục đầu tư cải tạo mái nhà đa năng, mái khu nhà nội trú B, C và đề nghị bổ sung thay mới cửa nhà vệ sinh các khu nội trú A, B, C, thay mới các cửa tủ đồ cá nhân học sinh các khu nội trú A, C để phù hợp với nhu cầu của trường. Những điều chỉnh, bổ sung không làm thay đổi tổng mức đầu tư dự án, thời gian thực hiện, góp phần phát huy hiệu quả đầu tư đã được các cơ quan thẩm định nhanh chóng thông qua.

Chất lượng, hiệu quả là tiêu chí hàng đầu

Ông Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh cho rằng, chất lượng, hiệu quả sử dụng công trình là tiêu chí hàng đầu. Chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị cần tăng cường trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong công tác lập, thẩm định hồ sơ dự án, thiết kế, dự toán... bảo đảm hiệu quả đầu tư; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục theo quy định. Các đơn vị kiểm soát chặt chẽ khối lượng, đơn giá, định mức và các chi phí đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị nhằm tiết kiệm nguồn vốn và phát huy hiệu quả đầu tư, tránh việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án sau khi đã quyết định chủ trương đầu tư.

"Việc thực hiện dự án sẽ phải được kiểm tra, giám sát chất lượng, từ đấu thầu đến chất lượng công trình, dự án. Không để xảy ra sai phạm, tiêu cực, lãng phí, thất thoát đầu tư, khi ngân sách ngày càng hạn hẹp" - ông Đức nói.

Các hạng mục, cơ sở vật chất của Trường Phỏi thông dân tộc nội trú tỉnh đã xuống cấp cần cải tạo, sửa chữa. Ảnh: T.D

Sự thay đổi, điều chỉnh thật sự cần thiết, bảo đảm hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí ngân sách nhà nước, và đã được HĐND tỉnh chuẩn y tại Kỳ họp thứ 22, vào ngày 23/4.

Tuy nhiên, điều quan trọng là nguồn lực ở đâu để thực hiện dự án này và bao giờ khởi công?

Theo Sở Tài chính, dự án này thuộc danh mục đầu tư giai đoạn 2024 - 2025. Kế hoạch trung hạn 2021- 2025 ngân sách tỉnh bố trí cho dự án 20 tỷ đồng. Khoản vốn còn thiếu so tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng, cần xem xét, ưu tiên bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2026 - 2030, để có thể đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách tỉnh thực hiện dự án.

Ông Nguyễn Hưng - Phó Giám đốc Sở KH-ĐT cho hay, dự án thuộc nhóm B, thời gian bố trí vốn không quá 4 năm. Dự án sẽ đầu tư giai đoạn 2024 - 2025, tiếp tục chuyển tiếp đầu tư sang giai đoạn 2026 - 2030. Nguồn vốn bố trí thực hiện dự án phù hợp trong khả năng cân đối ngân sách tỉnh trong 2 giai đoạn. Giai đoạn 2024 - 2025, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh dự kiến bố trí cho dự án 20 tỷ đồng. Kế hoạch vốn còn lại 25 tỷ đồng. Sở KH-ĐT sẽ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thống nhất tiếp tục bố trí đủ nguồn vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2026 - 2030 để thực hiện dự án theo đúng tiến độ phê duyệt.

Bao giờ sẽ khởi công thi công công trình này? Ông Trần Duy Phúc nói, sẽ còn lâu. Dự án này phải lập thêm quy hoạch chi tiết rút gọn (quy hoạch tổng thể mặt bằng), trong khi quy hoạch chung TP.Hội An vẫn chưa xong, chưa biết bao giờ mới có, nên sẽ phức tạp hơn. Xong quy hoạch còn phải phê duyệt dự án, đấu thầu thiết kế, lập phê duyệt thiết kế, đấu thầu thi công... Tất cả hồ sơ, thủ tục hoàn tất thì mới có thể khởi công dự án được.