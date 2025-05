Tài chính - Thị trường Điều gì khiến tỷ giá USD thế giới đảo chiều giảm vào ngày 30/5 Trong phiên giao dịch ngày 30/5, tỷ giá USD trong nước tăng nhẹ, niêm yết ở mức 24.962 VNĐ/USD khi mở cửa, tăng 15 đồng. Chỉ số USD Index (DXY) giảm 0,54%, xuống còn 99,33 điểm

Tuy nhiên, trên thị trường quốc tế, đồng USD đã quay đầu giảm giá, thể hiện qua việc Chỉ số USD Index (DXY) giảm 0,54%, xuống còn 99,33 điểm.

Sự đảo chiều này diễn ra sau một phán quyết đáng chú ý từ Tòa án Thương mại quốc tế Mỹ. Tòa án đã bác bỏ phần lớn các mức thuế quan do cựu Tổng thống Donald Trump đề xuất, cho rằng chính quyền của ông đã vượt quá thẩm quyền khi áp thuế diện rộng lên hàng nhập khẩu từ các quốc gia có thặng dư thương mại với Mỹ.

Các chuyên gia kinh tế từ lâu đã bày tỏ lo ngại rằng việc áp thuế có thể làm chậm nền kinh tế và gây bùng phát lạm phát, đồng thời cho rằng việc thực hiện chính sách không nhất quán có thể làm giảm sức hấp dẫn của tài sản Mỹ đối với giới đầu tư nước ngoài.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã duy trì lãi suất ổn định do lo ngại về lạm phát cao hơn, đồng thời chờ đợi xem các chính sách thương mại sẽ tác động ra sao đến nền kinh tế Mỹ. Cựu Tổng thống Trump được cho là đã gọi quyết định không hạ lãi suất của Chủ tịch Fed là một "sai lầm".

Tâm lý bi quan về triển vọng kinh tế Mỹ đã bớt căng thẳng hơn vào đầu tuần sau khi Tổng thống Donald Trump hoãn kế hoạch áp thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu.

Trong diễn biến tỷ giá cụ thể, đồng EUR đã tăng giá 0,73% so với USD, đạt mức 1,1374 USD. Ngược lại, đồng USD giảm giá so với yên Nhật (giảm 0,57% xuống 143,99) và so với franc Thụy Sĩ (giảm 0,59% xuống 0,822).

Sự suy yếu của đồng USD còn được thúc đẩy bởi số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ bất ngờ tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại về tình trạng sa thải gia tăng và khả năng tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng trong tháng 5.

Bối cảnh kinh tế Mỹ còn đối mặt với việc Quốc hội xem xét dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu, dự kiến làm tăng nợ công đáng kể, và sự sụt giảm nhu cầu mua trái phiếu kho bạc 20 năm, phản ánh mối lo ngại về triển vọng tài chính chính phủ.