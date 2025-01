Xã hội Dịp Tết Nguyên đán Quảng Nam có rét, ban ngày nắng yếu (QNO) - Dịp Tết Nguyên đán, dự báo thời tiết tại Quảng Nam rét về đêm và sáng. Mồng 1 Tết có mưa, mồng 2, mồng 3 Tết có nắng yếu vào ban ngày.

Dịp Tết Nguyên đán, Quảng Nam thời tiết có mưa rải rác, đêm và sáng trời rét. Ảnh: TAM KỲ

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, ngày 25/1 (tức ngày 26 tháng Chạp), thời tiết Quảng Nam trên đất liền đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17-19 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 26-28 độ C, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.

Ngày 27 tháng Chạp: Đêm không mưa ngày nắng, chiều trời chuyển nhiều mây, có mưa rải rác, đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19-21 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 25-26 độ C, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3, từ chiều tối ven biển cấp 3-4.

Từ ngày 28 tháng Chạp đến mồng 1 Tết: Có lúc có mưa, mưa rào, trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-18 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 19-21 độ C, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4.

Từ ngày mồng 2 Tết đến mồng 3 Tết: Đêm và sáng có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét, ngày nắng yếu, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-18 độ C, vùng núi từ 15-17 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 24-26 độ C, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3.

Trên biển, ngày 26 tháng Chạp: Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ven bờ, ngày nắng, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3-4.

Từ ngày 27 đến 29 tháng Chạp: Có mưa, mưa rào rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống 4-10km trong mưa, gió Bắc đến Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Ngày mồng 1 Tết: Có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6, sóng biển cao 1,5-3m, biển động,

Từ mồng 2 Tết đến mồng 3 Tết: Có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa, gió Bắc đến Đông Bắc giảm dần xuống cấp 4-5, có nơi giật cấp 6, sóng biển cao 1-2,5m, biển động nhẹ.

Trước hình thái thời tiết trên, ngày 24/1/2025, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh có văn bản yêu cầu chủ động ứng phó.

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về không khí lạnh, gió mạnh trên biển, rét, mưa lớn cục bộ. Thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở NN&PTNT, UBND các địa phương ven biển thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Rà soát, sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, phòng chống rét, phòng chống ngập úng vùng trũng thấp, khu vực đô thị, khu công nghiệp, phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển.

Hướng dẫn người chăn nuôi gia cố, che chắn chuồng trại đảm bảo giữ ấm cho vật nuôi. Chủ động dự trữ thức ăn, tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi.

Tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của không khí lạnh, gió mạnh trên biển, rét, mưa lớn cục bộ đến các cấp chính quyền và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời diễn biến thời tiết, thiên tai để các cơ quan có liên quan và người dân biết, phục vụ kịp thời công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.