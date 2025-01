Xã hội

Từ đêm mai 9/1, Quảng Nam có mưa lại, đêm và sáng trời rét

(QNO) - Ảnh hưởng không khí lạnh, từ đêm mai 9/1/2024, Quảng Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17-19 độ C, vùng núi cao có nơi nhiệt độ từ 15-17 độ C.