Xã hội Chủ động ứng phó mưa, rét, thời tiết nguy hiểm trên biển (QNO) - Chiều nay 5/11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh có văn bản yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lớn, rét do không khí lạnh tăng cường, thời tiết nguy hiểm trên biển và nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Chủ động ứng phó với mưa, rét và thời tiết nguy hiểm trong những ngày tới. Ảnh: TAM KỲ

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa trong 24 giờ qua tại một số nơi như: Đại Hiệp 236mm, Đại Đồng 174mm (Đại Lộc), Điện Hồng (Điện Bàn) 150mm, hồ Cây Thông (Quế Sơn) 150mm, Bình Dương (Thăng Bình) 146mm, Tam Trà (Núi Thành) 140mm.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hôm nay 5/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo trong 24 giờ đến 48 giờ tới, khu vực trên đất liền các địa phương Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh phổ biến từ 20-22 độ C, vùng núi có nơi nhiệt độ từ 19-21 độ C.

Khu vực vùng biển Quảng Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8. Độ cao sóng 1,5-3m, biển động.

Cảnh báo từ đêm ngày 5/11 đến ngày 7/11, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn có khả năng kéo dài trong vài ngày tới, rét do không khí lạnh tăng cường, thời tiết nguy hiểm trên biển và nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện theo các văn bản đã ban hành về chủ động ứng phó với mưa lớn trong thời gian tới.

Truyền thông, thông tin, hướng dẫn kịp thời đến nhân dân biết để chủ động các biện pháp phòng chống rét, đảm bảo an toàn, nhất là với người già, trẻ nhỏ, học sinh và triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, chăn nuôi.

Sở GD-ĐT, địa phương và các trường thường xuyên theo dõi, cập nhật, nắm bắt thông tin diễn biến thiên tai để chủ động triển khai công tác đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở NN&PTNT, UBND, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thị xã, thành phố ven biển tiếp tục theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển. Thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển được biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợ. Duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

Quản lý chặt chẽ việc ra biển hoạt động của các tàu, thuyền. Chủ động đảm bảo an toàn tàu thuyền (bao gồm ghe thuyền các xã bãi ngang ven biển, hoạt động gần bờ, tàu du lịch,...). Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện và tài sản của nhân dân vùng ven biển, trên đảo, trên lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy, hải sản; các tàu vận tải, hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển.