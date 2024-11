Xã hội Quảng Nam mưa lớn, nhiều tuyến đường nguy cơ ngập lụt cục bộ (QNO) - Dự báo 3-6 giờ tới, mưa lớn gây ngập lụt cục bộ một số tuyến đường và vùng trũng thấp khu vực đồng bằng Quảng Nam.

Một số tuyến đường nội thị Tam Kỳ hiện bị ngập khiến phương tiện di chuyển khó khăn. Ảnh: A.B

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, trong 3 giờ qua (từ 7-9 giờ ngày 5/11), các địa phương như TP.Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành có mưa to đến mưa rất to.

Cụ thể như tại Cù Lao Chàm 148,8mm, Đại Đồng 146,8mm, Đại Chánh 107,4mm, Đại Hiệp 100,2mm, Ái Nghĩa 93mm, cầu Hương An 84mm, Bình Dương 80,4mm… và thủy triều đang lên cao dần.

Dự báo trong 3-6 giờ tới, các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, có nơi mưa to đến mưa rất to. Nguy cơ ngập lụt cục bộ trên các tuyến đường và vùng trũng thấp thuộc Hội An, Tam Kỳ, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Núi Thành…

Thời gian ngập có khả năng kéo dài từ hiện tại đến 3-4 giờ tới. Độ sâu ngập lớn nhất có nơi từ 0,2-0,7m.