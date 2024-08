Chính trị Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam dâng hương tri ân người có công (QNO) - Nhân dịp Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029), chiều nay 27/8, Đoàn đại biểu Trung ương MTTQ Việt Nam và MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (áo xanh) và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh dâng hương các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: P.V

Dự lễ dâng hoa, dâng hương có các đồng chí: Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Trí Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X cùng gần 300 đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ XI.

Đoàn đại biểu tham dự lễ dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Ảnh: PV

Trong không khí trang nghiêm tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, Đoàn đại biểu thành kính đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”, “Đời đời nhớ ơn các Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và dâng hương tưởng nhớ sự cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, đồng bào, chiến sĩ; tri ân công lao to lớn của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, cho hòa bình, ấm no, hạnh phúc hôm nay.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng dâng hương. Ảnh: PV

Đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, tận tâm với công việc, ra sức thi đua xây dựng tỉnh Quảng Nam ngày càng giàu đẹp văn minh, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: PV