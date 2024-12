Du lịch Đoàn famtrip Úc khảo sát du lịch Quảng Nam (QNO) - Từ ngày 2 - 6/12, Sở VH-TT&DL Quảng Nam phối hợp Hãng hàng không Vietnam Airlines tổ chức đón đoàn famtrip Úc đến khảo sát du lịch Quảng Nam.

Đoàn famtrip Úc khảo sát tại làng cổ Lộc Yên. Ảnh: P.V

Đoàn famtrip gồm 11 thành viên là đại diện các hãng lữ hành lớn đến từ Úc như The Flight Centre Travel Group (FCTG), Ignite Travel Group, Helloworld Travel, Intrepid Travel, Wing Sing Travel, Wendy Wu Tours, Insider Journeys.

Trong thời gian ở Quảng Nam, đoàn khảo sát các điểm đến: Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Khu di tích lịch sử văn hóa Rừng dừa Bảy Mẫu (Hội An), Làng Củi Lũ (Hội An), địa đạo Kỳ Anh (Tam Kỳ) cùng tour đặc biệt tại làng cổ Lộc Yên (Tiên Phước).

Bên cạnh đó, đoàn cũng trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ vui chơi giải trí và lưu trú tại các khách sạn 5 sao; thưởng thức show diễn tại Đảo ký ức Hội An, trải nghiệm dịch vụ may đo, tour học nấu ăn, sân golf Vinpearl Golf Nam Hoi An và Hoiana resort & golf.

Các đơn vị tổ chức gala đón đoàn famtrip. Ảnh: P.V

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Quảng Nam, đoàn famtrip Úc khảo sát du lịch Quảng Nam là nội dung tiếp nối hoạt động quảng bá, giới thiệu du lịch "Miền di sản diệu kỳ - Amazing Central Vietnam Heritage" được tổ chức vào tháng 9/2024 tại Úc.

Các hoạt động này được kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội mới, góp phần phục hồi dòng khách quốc tế, đẩy mạnh thu hút thị trường khách khu vực châu Úc nói chung cũng như thị trường khách Úc nói riêng đến Quảng Nam; qua đó tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu của du lịch Quảng Nam là điểm đến du lịch xanh trên bản đồ du lịch.