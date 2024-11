Du lịch Famtrip điểm đến mới tại Hội An (QNO) - Hai ngày 1-2/11, đoàn famtrip gồm các đơn vị lữ hành, báo chí tại khu vực miền Trung đã có chuyến khảo sát một số điểm đến trên địa bàn TP.Hội An kết hợp trải nghiệm nghỉ dưỡng tại khu lưu trú Wafaifo Resort Hoi An mới đưa vào vận hành.

Khảo sát tại điểm bảo tồn nghề mộc đóng thuyền Kim Bồng. Ảnh: Q.T

Chuyến khảo sát do Công ty CP Việt Đà - Vietdatravel phối hợp Ban Quản lý Khu nghỉ dưỡng Wafaifo Resort Hoi An tổ chức nhằm giới thiệu đến các đối tác về các sản phẩm du lịch mới gắn với du lịch xanh trên địa bàn thành phố Hội An, qua đó tiếp tục thúc đẩy khai thác, thu hút du khách đến với Hội An.

Các thành viên trong đoàn famtrip. Ảnh: Q.T

Trong khuôn khổ chuyến famtrip, đoàn đã khảo sát, tìm hiểu các sản phẩm du lịch như: dịch vụ xe điện của công ty HoianGo, tham quan nhà cổ Thái Phiên; làng mộc Kim Bồng; các điểm giữ nghề mộc đóng thuyền Kim Bồng, làm chiếu, đan thúng, tráng mỳ; trải nghiệm tour rừng dừa Bảy Mẫu...

Đoàn ghé thăm điểm làm chiếu ở Cẩm Kim, TP.Hội An. Ảnh: Q.T

Chuyến famtrip giúp các đơn vị lữ hành có thêm cơ sở, dữ liệu để xây dựng tour dành cho thị trường khách có khả năng chi tiêu tốt, ưa chuộng sản phẩm du lịch có trách nhiệm phù hợp với định hướng phát triển du lịch của Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung.

[VIDEO] - Đoàn famtrip ghé thăm, trải nghiệm một số điểm bảo tồn nghề truyền thống ở Cẩm Kim.