Quy hoạch - Đầu tư Điều chỉnh quy hoạch đô thị Hội An trước bối cảnh mới Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.Hội An giai đoạn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt được kỳ vọng là “kim chỉ nam” cho tiến trình phát triển đô thị di sản, tuy nhiên cũng đang đối mặt với nguy cơ bị tác động do chủ trương sắp xếp địa giới hành chính.

Một góc Đô thị cổ Hội An nhìn từ trên cao. Ảnh: QUỐC TUẤN

Đánh dấu chặng đường phát triển mới

Sau thời gian dài hoàn thiện, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.Hội An giai đoạn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được UBND tỉnh phê duyệt vào đầu tháng 3/2025. Là một đồ án quy hoạch cấp huyện, nhưng do tính chất đặc thù của đô thị cổ Hội An nên đồ án có sự tư vấn của đơn vị quốc tế, qua sự thẩm định kỹ lưỡng của 6 bộ mới được tỉnh phê duyệt.

Đại diện liên danh đơn vị tư vấn quy hoạch là Liên danh Viện Kiến trúc quốc gia (Bộ Xây dựng) và Công ty AREP Villa (Pháp) cho hay, quy hoạch đã được tính toán để phát triển Hội An trở thành đô thị bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu.

Những hoạch định trong đồ án giúp Hội An có khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu; khai thác phát huy tiềm năng, lợi thế của thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu đầu tư, bảo tồn và phát triển để phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa, thúc đẩy quá trình hội nhập, liên kết phát triển vùng và khu vực, tạo tiền đề tăng trưởng xanh.

Đồ án xác định 3 chiến lược cốt lõi để phát triển đô thị Hội An “Sinh thái - văn hóa - du lịch”. Chiến lược phát triển hệ sinh thái sẽ bảo tồn không gian mặt nước độc đáo, đa dạng và dễ biến động của Hội An.

Chiến lược phát triển văn hóa hướng tới quảng bá Hội An như một thành phố của di sản sống. Còn chiến lược phát triển du lịch sẽ cải thiện tình trạng quá tải và phát triển bền vững hơn.

Một trong những trọng tâm của quy hoạch lần này là hướng phát triển đô thị về phía Tây, tập trung vào các khu vực phường Thanh Hà, xã Cẩm Hà; đồng thời kết nối đồng bộ với khu vực đô thị thông minh của tỉnh và cả nước.

Hội An cũng sẽ ưu tiên phát triển du lịch xanh, du lịch thông minh, nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An, việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố lần này không chỉ giúp định hướng sự phát triển của đô thị mà còn là cơ hội để khơi dậy và giải phóng tiềm năng của Hội An, thu hút tối đa các nguồn lực đầu tư, đảm bảo sự phát triển đồng bộ và bền vững.

Nhiều băn khoăn...

Việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố được xem như một bước đột phá để giải quyết các tồn tại lâu nay ảnh hưởng đến tiến trình phát triển chung của đô thị cũng như người dân và doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hội An.

Tuy nhiên, theo nhìn nhận của lãnh đạo TP.Hội An, chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, cụ thể là bỏ chính quyền cấp huyện trước mắt sẽ khiến một số nội dung của đồ án bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Văn Sơn cho biết: “Dù chỉ vừa phê duyệt nhưng một số nội dung của đồ án có khả năng sẽ không thực hiện được. Đơn cử như mục tiêu xây dựng Hội An trở thành đô thị loại II theo tiêu chí đặc thù vào năm 2030, nếu xóa cấp huyện (tức xóa TP.Hội An) thì làm sao cụ thể hóa mục tiêu đó được”.

Ngoài ra, việc đồ án quy hoạch Hội An thành 7 phân khu cũng đang mất đi tính thời sự, khó có khả năng triển khai trong thời gian tới khi Hội An tiến hành sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp cơ sở. Theo lãnh đạo TP.Hội An, thành phố sẽ báo cáo tỉnh nghiên cứu tạm dừng các quy hoạch phân khu, ngoại trừ việc tập trung hoàn chỉnh phân khu xã đảo Tân Hiệp.

“Trong tình hình thực tiễn tới đây, việc cụ thể hóa đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.Hội An sẽ gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên trên cơ sở ý nghĩa của đồ án và giá trị to lớn của đô thị cổ Hội An, cơ quan chức năng sẽ tập trung vận dụng hiệu quả trong bối cảnh mới để triển khai tốt đồ án, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp” - ông Sơn khẳng định.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thành phố Hội An vừa diễn ra, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, dù nếu có phải sắp xếp thay đổi địa giới hành chính thì Hội An vẫn là di sản văn hóa thế giới, là thương hiệu mạnh, là tài sản, là nguồn lực hết sức quý giá để phát triển.

“Có sắp xếp, điều chỉnh gì thì cũng nhằm mục đích làm cho Hội An phát triển hơn, đời sống người dân ngày càng được nâng cao hơn chứ không phải sắp xếp để đi thụt lùi. Hội An cần chủ động triển khai đồ án điều chỉnh quy hoạch đô thị Hội An vừa được phê duyệt, đồng thời tiếp tục sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng lợi thế, tranh thủ huy động mọi nguồn lực để phát triển Hội An trở thành thành phố thịnh vượng, hấp dẫn và sống tốt” - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.