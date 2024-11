Quy hoạch - Đầu tư Biến dạng bờ biển tác động quy hoạch đô thị Hội An Tác động của sạt lở, biến đổi khí hậu và đô thị hóa khu vực ven biển Hội An đã và đang ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý, quy hoạch khu vực này.

Việc quy hoạch, quản lý đô thị khu vực ven biển Hội An gặp nhiều khó khăn vì sạt lở gây biến dạng hiện trạng. Ảnh: Q.T

Hơn chục năm nay, dù đã triển khai nhiều dự án, giải pháp để cứu bãi biển Hội An nhưng có thể thấy một phần dải bờ biển ở Cửa Đại và Cẩm An vẫn bị biến dạng nặng nề.

Hiện trạng khu vực bờ biển tại TP.Hội An đã thay đổi rất nhiều là vấn đề được nhiều phía quan tâm khi Sở Xây dựng tiến hành lấy ý kiến phản biện về Đồ án thiết kế đô thị tuyến ven biển, ven sông Cổ Cò.

Tuyến ven biển TP.Hội An nằm trong vùng trọng điểm phát triển thu hút đầu tư và có nhiều kiến trúc đặc trưng của vùng. Cạnh đó, vùng biển này có tài nguyên du lịch đặc sắc, thu hút nhiều loại hình đầu tư xây dựng nên việc điều phối, kiểm soát sự hài hòa với cảnh quan chung để tuân thủ định hướng quy hoạch là việc bức thiết.

Theo quy hoạch khu vực kiểm soát kiến trúc cảnh quan của Đồ án thiết kế đô thị tuyến ven biển, ven sông Cổ Cò thì khu vực ven biển Hội An có 11 điểm cụm công viên biển với bề rộng từ 68 - 900m.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đình Hùng - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất - quỹ nhà TP.Hội An, hiện trạng một số cụm công viên ven biển An Bàng đã thu hẹp khá nhiều so với quy hoạch trước đây.

Trong đó, đơn cử như tại điểm không gian hỗn hợp dịch vụ - công cộng An Bàng như cập nhật của đồ án thiết kế đô thị tuyến ven biển, ven sông Cổ Cò có chiều rộng đến 900m là không đúng thực tế. Vào tháng 5/2024, TP.Hội An cũng đã có điều chỉnh quy hoạch phân khu (quy hoạch 1/2.000) khu vực này, trong đó nhiều phân khu chỉ tiến hành chỉnh trang.

“Những năm gần đây, sạt lở và biến đổi khí hậu đã khiến khu vực này biến đổi rất nhiều. Vì vậy, chủ đầu tư đồ án cần cập nhật để đúng với hiện trạng thực tế, từ đó mới đưa ra giải pháp giải quyết liên quan đến không gian đô thị thì mới khả dĩ” - ông Nguyễn Đình Hùng nói.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, UBND tỉnh đã phê duyệt hành lang bảo vệ bờ biển tương ứng với việc quản lý vệt bờ biển nhưng tại Hội An có khác với các địa phương là tình trạng sạt lở đã khiến bờ biển biến dạng rất nhiều, nhất là tại khu vực biển Cửa Đại.

Nếu chủ đầu tư Đồ án thiết kế đô thị tuyến ven biển, ven sông Cổ Cò không cập nhật lại cho sát với thực tế thì sau này khi cơ quan chức năng cấp phép xây dựng, quản lý đô thị sẽ rất khó khăn.

Đại diện Sở Xây dựng nhìn nhận, hiện trạng khu vực ven biển Hội An những năm gần đây biến động khá phức tạp. Thêm nữa, gần như toàn bộ các dự án ven biển Hội An đều có trước Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo; đồng thời đường mực nước triều cao trung bình cơ sở hàng năm tại Hội An cũng rất khó xác định.

Do đó, toàn bộ ranh giới hành lang biển ở Hội An, đặc biệt là khu vực Cửa Đại đang gặp nhiều vướng mắc. Các bên liên quan đang phối hợp tìm hướng phục hồi lại pháp lý cho tất cả dự án khu vực ven biển tại địa phương.