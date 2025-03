Quy hoạch - Đầu tư Hành trình mới của quy hoạch đô thị Hội An Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.Hội An giai đoạn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là đồ án) vừa được UBND tỉnh phê duyệt. Đây là nền tảng để bảo tồn, phát huy giá trị đô thị di sản hiếm hoi của quốc gia.

Khu phố cổ Hội An nằm trong phân khu 1 - Khu đô thị lịch sử di sản (tương ứng với địa giới các phường Minh An, Sơn Phong, Cẩm Phô, Tân An). Ảnh: QUỐC TUẤN

Định hình chiến lược phát triển đô thị

Theo đồ án quy hoạch, 7 phân khu chức năng của Hội An gồm: Khu đô thị lịch sử di sản (tương ứng với địa giới các phường Minh An, Sơn Phong, Cẩm Phô, Tân An); khu đô thị đảo gắn với trung tâm văn hóa - dịch vụ, bổ trợ cho đô thị di sản (phường Cẩm Nam); khu phát triển mới đô thị và nông thôn (phường Thanh Hà, xã Cẩm Hà); khu dân cư sinh thái đảo (xã Cẩm Kim); khu đô thị và nông thôn gắn với cảnh quan sông nước (phường Cẩm Châu, xã Cẩm Thanh); khu đô thị dịch vụ cửa ngõ biển (phường Cẩm An, phường Cửa Đại); khu dân cư gắn với bảo tồn sinh quyển (xã đảo Tân Hiệp).

Theo đó, Hội An sẽ phát triển đô thị về phía tây (phường Thanh Hà, xã Cẩm Hà) nhằm tận dụng khả năng tiếp cận giao thông đối nội - đối ngoại, kết nối tốt với thị xã Điện Bàn, TP.Đà Nẵng.

Đồng thời tận dụng quỹ đất sẵn có, cốt san nền hiện trạng cao và ít bị ảnh hưởng bởi thiên tai; bổ sung quỹ đất nhà ở xã hội tại phía tây của thành phố.

Song song với đó, Hội An sẽ phát triển các cụm đô thị mới gắn với hệ thống giao thông chính của đô thị, đảm bảo khả năng tiếp cận của địa phương và khu vực.

Đồng thời, tránh sự mở rộng tự phát của thành thị và nông thôn, dẫn tới mất diện tích tự nhiên và đất nông nghiệp - một trong những giá trị cốt lõi để định vị thương hiệu đô thị “phố trong làng - làng trong phố” của Hội An.

Khu vực phía tây TP.Hội An thời gian qua đã cải thiện khả năng thoát lũ đáng kể nhờ việc hoàn thành dự án hồ chứa nước Lai Nghi. Ảnh: QUỐC TUẤN

Theo mục tiêu quy hoạch của đồ án, Hội An được định hướng phát triển đô thị “Sinh thái - văn hóa - du lịch” bền vững, giàu bản sắc của tỉnh và quốc gia.

Đồng thời trở thành đô thị thông minh, kết nối đồng bộ với vùng đô thị thông minh của tỉnh (Hội An - Điện Bàn - Tam Kỳ - Núi Thành) và của cả nước. Hội An cũng được định hướng phát triển là đô thị hạt nhân du lịch trong tam giác di sản quốc tế: Hội An - Cù Lao Chàm - Mỹ Sơn.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, có ba chiến lược phát triển đô thị trọng tâm của Hội An để cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị “Sinh thái - văn hóa - du lịch”.

Đó là chiến lược phát triển hệ sinh thái nhằm bảo tồn không gian mặt nước độc đáo, đa dạng và dễ biến động của Hội An; chiến lược phát triển văn hóa bằng việc quảng bá Hội An như một thành phố của di sản sống; chiến lược du lịch cải thiện tình trạng quá tải và phát triển bền vững hơn.

“Việc phê duyệt đồ án sẽ giúp Hội An có sơ sở sớm triển khai các quy hoạch phân khu, các dự án đầu tư hạ tầng - kỹ thuật… để cải thiện các tồn tại, điểm nghẽn trong thời gian qua” - ông Sơn nói.

Chú trọng thích ứng với biến đổi khí hậu

Là đô thị cổ lại nằm trong khu vực chịu nhiều rủi ro từ thiên tai, điểm nhấn quan trọng của đồ án lần này là hướng Hội An đến việc thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.Hội An định hướng mở rộng nhánh sông khu vực Duy Phước - Bàn Thạch tạo thành dòng chảy chính thứ 2 ra cửa biển, giảm áp lực nước lũ lên di sản phố cổ. Ảnh: QUỐC TUẤN

Quy hoạch thiết lập hành lang xanh dọc các tuyến sông, kênh với chiều rộng tối thiểu 10m. Với khu vực cồn bãi, khống chế diện tích xây dựng từ 10 - 15%, diện tích cây xanh tối thiểu phải đạt 85 - 90%.

Theo KTS.Lương Ngọc Trung (chuyên gia quy hoạch, đại diện Liên danh tư vấn Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.Hội An), để thích ứng với biến đổi khí hậu trong tương lai, đồ án đã định hướng việc hoàn thiện hệ thống cảnh báo thông minh về lũ cho vùng và tính toán lũ sớm cho TP.Hội An.

Cùng với đó là mở rộng nhánh sông khu vực xã Duy Phước - Bàn Thạch, xã Duy Vinh, tạo thành dòng chảy chính thứ hai ra cửa biển, giảm áp lực nước lũ lên di sản phố cổ; xây dựng các hệ thống hồ điều hòa trong thành phố như hồ Tân An, đầm Trà Quế… và xây dựng kịch bản sống chung với lũ cho thành phố.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, để giảm thiểu các thiệt hại từ biến đổi khí hậu trong giai đoạn đầu quy hoạch, cơ quan chức năng sẽ đẩy nhanh tiến độ các giải pháp, công trình, dự án khắc phục tình trạng xói lở tại bờ biển, kè sông thuộc phạm vi của TP.Hội An.

Bao gồm: Dự án “Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam”; các dự án kè sông Thu Bồn; dự án nạo vét, khơi thông khu vực sông Cổ Cò… Đồng thời xây dựng khung pháp lý và các giải pháp để quản lý tổng hợp bờ biển và khu vực hạ lưu hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn; hệ thống sông Cổ Cò.