An ninh trật tự Công an triệu tập ba đối tượng liên quan vụ xô xát tại quán hớt tóc (QNO) - Công an phường Thanh Hà (TP.Hội An) đã triệu tập làm việc 3 người liên quan đến vụ xô xát tại một quán hớt tóc trên địa bàn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 29/3, Công an phường Thanh Hà tiếp nhận tin báo từ ông Tôn Thất T. về một vụ xô xát gây mất an ninh trật tự xảy ra tại địa bàn phường Thanh Hà.

Theo trình bày của ông T., ông cùng vợ là bà Lê Thị Ngọc T. đã bị ba đối tượng gồm N.P.B., N.Đ.H. và T.V.T. hành hung, gây thương tích. Ngoài ra, các đối tượng này còn đập phá một số tài sản tại quán hớt tóc do vợ chồng ông T. thuê để kinh doanh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thanh Hà đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, bảo vệ khu vực xảy ra vụ việc và thông báo cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh để điều tra, làm rõ sự việc.

Công an đã triệu tập 3 đối tượng lên làm việc. Ảnh: Công an cung cấp

Công an phường này sau đó đã triệu tập các đối tượng nêu trên để làm việc. Qua quá trình điều tra ban đầu, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi hành hung và gây thiệt hại tài sản tại quán hớt tóc của vợ chồng ông Tôn Thất T.

Hiện, Công an phường Thanh Hà đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.