Du lịch Lướt trên bầu trời Hội An (QNO) - Chiêm ngưỡng khung cảnh Hội An bằng dù lượn là trải nghiệm mới mẻ và đầy mê hoặc.

Lắp ráp thiết bị, kiểm tra an toàn để chuẩn bị bay. Ảnh: QUỐC TUẤN

Trong sáng 5/6, liên tục những chiếc dù lượn đã bay qua không trung Hội An trong khuôn khổ Giải biểu diễn và thi đấu dù lượn “Kết nối bầu trời” Quảng Nam - Miền xanh di sản năm 2025.

Giải đấu do Sở VH-TT&DL Quảng Nam phối hợp Công ty TNHH Du lịch thể thao Hội An Bay lần đầu tiên tổ chức ở Quảng Nam.

Một du khách chuẩn bị trải nghiệm dù lượn với sự hỗ trợ từ phi công. Ảnh: TẤN CHÂU

Từ cồn Nam Ngạn (phường Cẩm Nam), các phi công trong nước và quốc tế đã “sải cánh” dù vòng qua nhiều danh thắng, điểm đến nổi tiếng của Hội An như: Rừng dừa Bảy Mẫu, làng Trà Quế, phố cổ Hội An, Công viên Ấn tượng Hội An...

Tham dự giải, phi công Sivanh đến từ Lào cho biết bản thân từng nhiều lần bay dù lượn ở Việt Nam nhưng khung cảnh ở Hội An vẫn mang lại cho ông một cảm xúc đặc biệt, nhất là lúc bay qua sông Hoài và phố cổ Hội An.

Những chiếc dù lượn xuất phát từ cồn Nam Ngạn để khám phá Hội An từ không trung. Ảnh: QUỐC TUẤN

Dịp này cũng có những du khách yêu thích khám phá được các phi công hỗ trợ “bay” trên bầu trời Hội An để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Di sản văn hóa thế giới.

Được biết, ngoài khuôn khổ giải thi đấu, hiện trên địa bàn TP.Hội An có Đảo Ký ức Hội An là đơn vị cung cấp gói trải nghiệm này cho du khách với mức giá khoảng 2,2 triệu đồng/người.

Lướt qua vùng ngoại ô Hội An. Ảnh: TẤN CHÂU

Phi công trình diễn kỹ năng trượt nước - một kỹ năng khó trong dù lượn. Ảnh: QUỐC TUẤN

Dù lượn bay qua sông Hoài và khu vực Đảo Ký ức Hội An. Ảnh: QUỐC TUẤN