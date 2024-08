Quốc phòng - An ninh Đoàn học viên bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh tỉnh Quảng Nam đi thực tế tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (QNO) - Sáng nay 1/8, đoàn học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 (khóa 82) của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam đến tham quan thực tế tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (Tam Quang, Núi Thành).

Cán bộ Vùng Cảnh sát biển 2 thông tin, tuyền truyền biển đảo và lực lượng Cảnh sát biển cho học viên lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 3. Ảnh: N.T

Tại trụ sở Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, đoàn học viên đã được cán bộ Vùng Cảnh sát biển 2 giới thiệu một số nét chính về lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, chức năng, nhiệm vụ, những thành tích, chiến công của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam qua hơn 25 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, quá trình hình thành, phát triển của Vùng Cảnh sát biển 2...

Đơn vị cũng thông tin về tình hình biển Đông hiện nay, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; kết hợp kinh tế, đối ngoại gắn kết với quốc phòng - an ninh và các nguyên tắc cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong điều kiện hội nhập quốc tế và tăng cường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cán bộ tàu CSB 6001 giới thiệu hoạt động của tàu. Ảnh: N.T

Chuyến tham quan thực tế tại Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, tầm quan trọng đặc biệt của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, đoàn học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 (khóa 82) của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam được hướng dẫn và tham quan thực tế tại Tàu CSB 6001 đang neo đậu tại quân cảng đơn vị.