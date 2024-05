Doanh thu tham quan, lưu trú du lịch Quảng Nam đạt 930 tỷ đồng trong tháng 5

Trong tháng 5, hoạt động dịch vụ khác diễn ra ổn định và đạt mức tăng trưởng khá (tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 21,6% so với cùng kỳ); đồng thời tăng đều ở hầu hết các nhóm dịch vụ trừ dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí giảm 2,6% so với tháng trước do nhu cầu giảm so với tháng trước.