Độc đáo hội thi biểu diễn trống chiêng các dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My năm 2024

PHAN VINH - 27/10/2024 17:02

(QNO) - Nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện Trà My (28/10/1949 - 28/10/2024), nay là Đảng bộ huyện Bắc Trà My và chào mừng Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2024, ngày 26/10, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức hội thi biểu diễn trống chiêng, thu hút hàng trăm người dân là đồng bào Xê Đăng, Ca Dong, Co, Mường... trên địa bàn huyện.