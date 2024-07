An ninh trật tự Đối tượng bị truy nã suốt 17 năm ra đầu thú (QNO) - Ngày 29/7, đối tượng Lưu Việt Hùng (SN 1980, trú tại thôn Kỳ Bì, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn) đã đến Công an thị xã Điện Bàn đầu thú sau 17 năm lẩn trốn.

Đối tượng Lưu Việt Hùng ra đầu thú. Ảnh: Công an thị xã Điện Bàn

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 22/7/2007, Lưu Việt Hùng đã có hành vi cố ý gây thương tích cho người khác tại thôn Nông Sơn 2 (xã Điện Phước, Điện Bàn). Căn cứ tính chất vụ việc, hành vi vi phạm và các chứng cứ thu thập được, vào ngày 14/9/2007, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Bàn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lưu Việt Hùng.

Qua các nguồn thông tin, được biết sau khi trốn khỏi địa bàn tỉnh Quảng Nam, đến ngày 31/1/2008, đối tượng Lưu Việt Hùng còn tiếp tục phạm tội và đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hồ Chí Minh truy nã về tội giết người.

Mặc dù đã rất nhiều năm đối tượng trốn khỏi địa bàn, thậm chí có thông tin Lưu Việt Hùng đã “vượt biên”, xuất cảnh trái phép qua nước khác, tuy nhiên các trinh sát của Công an thị xã Điện Bàn vẫn kiên trì thăm hỏi, vận động gia đình để tác động, nắm thông tin, vận động đối tượng ra đầu thú.

Sau 17 năm lang bạt, trốn tránh pháp luật, với sự tác động của gia đình và các trinh sát hình sự, đối tượng Lưu Việt Hùng đã đến đầu thú tại Công an thị xã Điện Bàn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn đã tiếp nhận Lưu Việt Hùng là đối tượng phạm tội ra đầu thú theo đúng quy định.