Quốc phòng - An ninh Đối tượng bị truy tìm đã trình diện Công an xã Tam Lãnh (QNO) - Sau khi thông tin truy tìm được đăng tải trên Báo Quảng Nam, đối tượng Nguyễn Thiệt đã liên lạc với Công an xã Tam Lãnh để trình diện, phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Nguyễn Thiệt đã trình diện công an xã Tam Lãnh. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 28/4, đối tượng Nguyễn Thiệt (SN 2001, trú tại thôn Trung Sơn, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) đã có mặt tại công an xã Tam Lãnh để trình diện. Công an hiện đang làm việc với đối tượng để phục vụ điều tra liên quan nguồn tin về về tội phạm “Cướp tài sản” xảy ra ngày 21/4/2024, tại thôn Trung Sơn (xã Tam Lãnh).

Trước đó, ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Ninh có quyết định số 130/QĐ-TT truy tìm đối tượng Nguyễn Thiệt để phục vụ công tác điều tra, xác minh. Thông tin sau khi đăng tải trên Báo Quảng Nam và các fanpage của lực lượng công an, đối tượng đã liên lạc với công an và được vận động về địa phương trình diện phục vụ công tác điều tra.