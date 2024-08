Nhân sự mới Đồng chí Nguyễn Đức Dũng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 (QNO) - Sáng nay 6/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Tỉnh ủy công bố Quyết định số 1403 ngày 1/8/2024 của Ban Bí thư về việc chuẩn y kết quả bầu cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh.

Quang cảnh hội nghị sáng nay 6/8. Ảnh: Q.Đ

Phát biểu giao nhiệm vụ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy; nay được Ban Bí thư quyết định chuẩn y chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng trao Quyết định chuẩn y của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Dũng. Ảnh: Q.Đ

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng thông tin, Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất phân công đồng chí Nguyễn Đức Dũng làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và tới đây, HĐND tỉnh sẽ bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, đồng chí Nguyễn Đức Dũng là cán bộ trưởng thành trong ngành công an, giữ các cương vị lãnh đạo của lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc tình hình Quảng Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hoàn toàn tin tưởng, với trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm, vốn sống, sự hiểu biết của mình với Đảng bộ tỉnh và hệ thống chính trị của tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Dũng có khả năng đảm đương, cán đáng và hoàn thành tốt nhiệm vụ của chức danh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.Đ

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, khối lượng công việc của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh là rất lớn, nhất là chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXIII và đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; vì vậy, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hy vọng đồng chí Nguyễn Đức Dũng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, góp phần cùng với Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh hoàn thành tốt các yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

[VIDEO] - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Đức Dũng:

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Q.Đ

Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí rất cao, tiếp tục thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối của mình đối với đồng chí Nguyễn Đức Dũng như thời gian vừa qua. Từ đó, tiếp thêm niềm tin, động lực trong công việc để đồng chí Nguyễn Đức Dũng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

[VIDEO] - Đồng chí Nguyễn Đức Dũng nhận quyết định phê chuẩn chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng bày tỏ, với trách nhiệm đối với tỉnh Quảng Nam qua 27 năm gắn bó và sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ hết sức quý báu của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí sẽ nỗ lực, tận tâm, tận lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động và sớm nắm bắt, thực hiện nhiệm vụ mới; giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của sự đoàn kết và nhiệt huyết mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy chụp hình lưu niệm, chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Dũng. Ảnh: Q.Đ

Đồng thời không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; năng lực lãnh đạo, điều hành cùng với các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, đáp ứng sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng cũng mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các thế hệ cán bộ lão thành của tỉnh cùng các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.