Quốc phòng - An ninh Đông Giang tập huấn công tác đảm bảo an ninh tôn giáo cho người có uy tín (QNO) - Ngày 29/11, UBND huyện Đông Giang tổ chức hội nghị tập huấn công tác đảm bảo an ninh tôn giáo cho người có uy tín năm 2024.

Người có uy tín huyện Đông Giang tham dự tập huấn. Ảnh: H.V

Gần 80 người có uy tín huyện Đông Giang được lãnh đạo Công an huyện và Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh báo cáo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện 11 tháng năm 2024; một số nội dung về người có uy tín tham gia cùng lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự thời gian tới; công tác đảm bảo an ninh tôn giáo tại Quảng Nam, bài học kinh nghiệm trong giải quyết các vấn đề tôn giáo.

Những năm qua, người có uy tín trên địa bàn huyện Đông Giang luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước; tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…

Người có uy tín đã vận động thu hồi gần 200 súng tự chế, súng quân dụng, súng thể thao… và hơn 30 kíp nổ. Tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước; nâng cao ý thức đấu tranh, phòng chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền, xuyên tạc gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Thông qua lớp tập huấn lần này giúp người có uy tín trang bị thêm kiến thức, hiểu biết về các tôn giáo để luôn là “cánh tay” nối dài của Đảng trong công tác vận động quần chúng, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo an ninh tôn giáo tại địa phương.