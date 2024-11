Kinh tế Đồng hành với doanh nghiệp Để các nhà đầu tư kinh doanh hoạt động hiệu quả, góp phần vào sự phát triển địa phương, chính quyền huyện Thăng Bình chú trọng đồng hành từ cải cách hành chính.

Huyện Thăng Bình chú trọng cải cách hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Ảnh: V.QUANG

Vượt qua nhiều khó khăn, nhất là đại dịch COVID-19, tháng 7/2023, Công ty TNHH Du lịch nghỉ dưỡng Làng nhiệt đới Hội An hoàn thành đầu tư, đưa vào hoạt động khu du lịch ở thôn Tân An (xã Bình Minh, Thăng Bình). Khu du lịch có 135 phòng lưu trú mang phong cách kiến trúc Đông Dương và thương hiệu Bliss Hội An.

Với đầu tư nghiêm túc, vận hành khoa học, Bliss Hội An được Tripadvisor bình chọn là một trong 10 khách sạn mới mở tốt nhất thế giới năm 2023 và nằm trong tốp 16 khách sạn tốt nhất Việt Nam năm 2024. Bliss Hội An đã giải quyết việc làm cho 140 lao động huyện Thăng Bình.

Ông Nguyễn Giang Nam - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Du lịch nghỉ dưỡng Làng nhiệt đới Hội An cho biết, ngay từ khi khảo sát, tìm hướng đầu tư, doanh nghiệp đã rất thiện cảm với sự hỗ trợ, tạo mọi điều kiện đầu tư từ Huyện ủy, UBND huyện Thăng Bình. Hơn một năm qua, kể từ khi dự án đi vào hoạt động, các ngành chức năng của huyện Thăng Bình tiếp tục đồng hành, hỗ trợ trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Ông Nam nói, doanh nghiệp tiếp tục kế hoạch phát triển, đầu tư thêm cơ sở vật chất để Bliss Hội An được công nhận khách sạn 5 sao quốc tế. Thuận lợi trong lộ trình là doanh nghiệp được huyện Thăng Bình quan tâm, hỗ trợ đầu tư hệ thống nước sạch, giao thông, quảng bá thương hiệu… “Khát vọng của doanh nghiệp gặp được nhiệt huyết của chính quyền huyện là đòn bẩy thành công” - ông Nam nói.

Ông Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cho biết, thời gian qua, địa phương tập trung rà soát, xây dựng, bổ sung, đề nghị hoàn thiện các cơ chế, chính sách để thuận lợi trong thu hút đầu tư của doanh nghiệp, qua đó tạo động lực cho tăng trưởng, phát triển. UBND huyện thường xuyên kiến nghị cấp trên sửa đổi, bãi bỏ các nội dung không phù hợp, bổ sung quy định mới phù hợp tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận.

Huyện Thăng Bình ưu tiên phối hợp với các ngân hàng, hiệp hội doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, mở rộng, tăng quy mô hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường.

Hằng năm Thăng Bình định kỳ tổ chức các buổi gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn vận dụng các cơ chế, chính sách, hướng dẫn tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ nhà đầu tư. Cùng với đó, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từ doanh nghiệp, nhà đầu tư để đồng hành, tìm giải pháp hỗ trợ, nhất là về các khung pháp lý, huy động nguồn vốn, đảm bảo tính khả thi đối với các dự án đầu tư.

Ông Lê Quang Hạt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thăng Bình cho biết, Thăng Bình luôn hướng tới mục tiêu lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc.

Đồng thời luôn coi trọng việc đánh giá thực chất, khách quan những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính. Việc thực hiện các chỉ số SIPAS, PAR INDEX… có ý nghĩa rất quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững và địa phương muốn tạo thương hiệu về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn và thành công cho doanh nghiệp.