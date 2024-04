An ninh trật tự Đồng loạt ra quân đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ (QNO) - Ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT).

CSGT Công an huyện Nam Giang kiểm soát nồng độ cồn trên tuyến quốc lộ 14D. Ảnh: C.T

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, cán bộ, chiến sĩ tuần tra lưu động trên các tuyến đường, khu vực trọng điểm kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia giao thông chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự ATGT. Đồng thời phân luồng đảm bảo trật tự ATGT thông suốt; phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn không để xảy ra đua xe trái phép trên địa bàn.

Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh) bố trí điểm phục vụ miễn phí nước uống, khăn lạnh, đổi mũ bảo hiểm không đạt chuẩn cho người dân làm ăn xa về quê dịp lễ trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua xã Tam Anh Bắc (Núi Thành). Ảnh: C.T

Trong ngày đầu tiên, CSGT toàn tỉnh đã triển khai 52 ca với 278 cán bộ, chiến sĩ tuần tra kiểm soát. Qua đó phát hiện, lập biên bản 178 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, ước tính tiền phạt hơn 544 triệu đồng; tạm giữ 106 phương tiện, tước 19 giấy phép lái xe.

Kiểm soát, xử lý vi phạm đường thủy nội địa tại Hội An. Ảnh: C.T

Về tình hình trật tự ATGT ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh - ông Phan Đức Tiễn cho hay, tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa không xảy ra. So với cùng kỳ năm 2023, số người chết do tai nạn giao thông đường bộ không tăng không giảm, giảm 2 người bị thương. Ùn tắc giao thông và đua xe trái phép không xảy ra.

CSGT Công an tỉnh mở điểm phục vụ miễn phí nước uống, khăn lạnh, đổi mũ bảo hiểm không đạt chuẩn cho người dân lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cà Dy (Nam Giang). Ảnh: C.T

Thượng tá Nguyễn Văn Binh - Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh chia sẻ, thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên về tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT đã ra quân đồng loạt trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa để tuần tra kiểm soát, đảm bảo ATGT. Tại Duy Xuyên, Công an huyện và các xã, thị trấn còn huy động, phối hợp cùng các hội, đoàn thể tham gia đảm bảo trật tự ATGT.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ xuyên lễ. Ảnh: C.T

Đóng chân tại Nam Giang, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh) được giao nhiệm vụ thực thi công vụ trên đường Hồ Chí Minh qua các huyện Nam Giang, Phước Sơn và tuyến quốc lộ 14B qua các huyện Đại Lộc, Nam Giang.

Kiểm soát nồng độ cồn đối với người lái ca nô cao tốc tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm (Hội An). Ảnh: C.T

Thiếu tá Đồng Quang Khải - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2 thông tin, đơn vị huy động 100% cán bộ, chiến sĩ trực chiến trong dịp nghỉ lễ này. Riêng tối ngày 27/4, đội chia thành 3 tổ công tác thực hiện nhiệm vụ; trong đó 1 tổ phối hợp với Công an huyện Đại Lộc kiểm soát nồng độ cồn trên tuyến đường nội thị qua thị trấn Ái Nghĩa, 1 tổ tuần lưu khu vực đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh qua Phước Sơn) để kiểm soát, cảnh báo đảm bảo ATGT.

Chốt kiểm tra nồng độ cồn tại địa bàn Phú Ninh. Ảnh: C.T