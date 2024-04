Quy hoạch - Đầu tư

Dự án giao thông liên kết vùng qua Bắc Trà My: Căn bản đã có mặt bằng sạch để thi công

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị của huyện Bắc Trà My và hai địa phương bị ảnh hưởng là xã Trà Dương và thị trấn Trà My, dự án giao thông liên kết vùng miền Trung qua địa phận Bắc Trà My căn bản đã có mặt bằng sạch để thi công.