Quy hoạch - Đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT609: Đi trước, về sau Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT609 dù đã 15 năm được phê duyệt nhưng còn nhiều hạng mục chưa được đầu tư để xây dựng hoàn thành.

Hai ô tô con phải nhường nhau do không thể đi qua cầu Ba Khe 1 cùng một lúc. Ảnh: C.T

Chặng đường dài

Ngày 22/10/2009, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3566 về phê duyệt Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT609 (Điện Bàn - Đại Lộc) với tổng mức đầu tư hơn 997,9 tỷ đồng.

Thời điểm đó, tuyến đường dài hơn 46,2km này có điểm đầu thuộc thị trấn Vĩnh Điện (nay là phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) và điểm cuối tại xã Đại Hưng (Đại Lộc).

Ngoài phần đường, trục ngang chiến lược này còn có 9 cây cầu cần đầu tư xây dựng mở rộng (riêng cầu Phong Thử không nằm trong dự án). Đến cuối năm 2023, phần đường đã mở rộng hoặc nâng cấp khẩn cấp xong 42,46/46,25km; 5 cây cầu hoàn thành xây dựng gồm Bình Long, Phương Huệ, Ái Nghĩa, Quan Âm, Hà Tân.

Ngày 5/4/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định chuyển tuyến ĐH11.ĐG, huyện Đông Giang thành tỉnh lộ và bổ sung vào tuyến ĐT609 theo quy hoạch. Như vậy, ĐT609 sau khi được bổ sung có tổng chiều dài 74,013km với điểm cuối nối đường Hồ Chí Minh tại xã Mà Cooih (Đông Giang). Đoạn mới bổ sung thuộc đường An Điềm - A Sờ trước đây. UBND tỉnh đã quyết định đầu tư nâng cấp, mở rộng và đã thực hiện hoàn thành đoạn trước Cổng Trời Đông Giang lên giáp đường Hồ Chí Minh; đoạn An Điềm lên trước Cổng Trời Đông Giang đang triển khai thi công.

Thời điểm này, dự án còn phần đường đoạn lý trình km20+960-km24+750 cùng các cây cầu Lộc Mỹ, Ba Khe 1, Ba Khe 2, Ba Khe 3 chưa được thực hiện.

Trong khi đó, cầu Phong Thử thuộc một dự án riêng, được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư vào ngày 23/12/2022, tổng mức 125 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, công trình nhằm mở “nút thắt cổ chai” đoạn qua thị tứ Phong Thử của xã Điện Thọ (thị xã Điện Bàn) đến nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vẫn chưa khởi công do ngân sách tỉnh gặp khó khăn.

Cầu Ba Khe 3 nhỏ hẹp không khác gì cống qua đường. Ảnh: C.T

Ông Trần Công Vũ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Điện Thọ chia sẻ, việc xây dựng mở rộng cầu Phong Thử càng trở nên cấp bách do cầu nằm trên tuyến đường tiếp cận vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Mỗi ngày có hàng nghìn lượt ô tô, nhất là ô tô tải nặng, xe chở container đi qua. Cầu cũ chật hẹp, hai xe tải nặng không thể lưu thông cùng lúc, đường dẫn phía tây nằm trong bán kính cong. Vì thế, vào giờ cao điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc, va chạm giao thông...

Đi trước, về sau

Ông Hồ Quách Triều Đổng - Chủ tịch UBND xã Đại Quang (huyện Đại Lộc) chia sẻ, tuyến ĐT609 là trục giao thông chiến lược qua trung tâm xã. Mặc dù nằm trong dự án nâng cấp, mở rộng nhưng hiện trạng còn 3,5km phần đường chưa đầu tư. Cùng với đó, cầu Lộc Mỹ quá cũ, lan can bằng bê tông xi măng đã bể vỡ, mùa mưa lũ nước chảy xiết gây sạt lở gần chân cầu làm mất an toàn cho công trình.

Vừa chập hẹp, cầu Ba Khe 2 cũng không có lan can. Ảnh: C.T

Chui khỏi cầu Hà Nha mới (xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc) về phía tây, 2 xe ô tô con không đủ khoảng cách để lưu thông cùng lúc qua 3 cây cầu Ba Khe, do bề rộng mặt cầu chưa tròn 4m. Lan can cầu Ba Khe 3 bị xô lệch so với hiện trạng, nhiều chỗ nứt gãy.

Tại cầu Ba Khe 2, công trình chỉ có gờ chắn lan can, không có lan can. Một người dân địa phương cho hay, đoạn đường qua cầu Ba Khe 2 nằm bán kính cong, phương tiện chạy nếu không cẩn thận sẽ tông thẳng vào gờ chắn lan can, nhiều trường hợp đã bị rơi xuống cầu thương vong.

Đoạn đường khu vực này chưa được đầu tư cũng ảnh hưởng đến an toàn cho học sinh, nhất là vào mùa mưa bão. Thầy giáo Nguyễn Bá Ngân - Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An (xã Đại Đồng) chia sẻ, 2 cây cầu Ba Khe 2 và Ba Khe 3 nằm vị trí thấp nhất của tuyến đường, nước sông Vu Gia chỉ cần dâng lên đến báo động 2 là đã băng qua.

Nhiều thời điểm, học sinh các xã Đại Lãnh, Đại Hưng, Đại Sơn đi học về đến cầu Ba Khe 3 thì gặp nước lũ, không thể đi tiếp. Quay ngược lại trường, đến Ba Khe 2 tình trạng cũng tương tự, thầy Ngân phải điện báo lực lượng chức năng đến ứng cứu, đưa các em về địa điểm an toàn.

Tường hộ lan đường dẫn phía tây cầu Phong Thử bị ô tô tông vào nằm bẹp. Ảnh: C.T

Báo cáo hiện trạng Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT609 với đoàn giám sát của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh mới đây, Phó Giám đốc Sở GTVT - ông Trần Ngọc Thanh nhìn nhận đây là công trình “đi trước, về sau”.

Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đức và nhiều thành viên cho biết, cử tri rất nhiều lần kiến nghị cần đầu tư xây dựng thay thế các cây cầu cũ.

Ông Trần Ngọc Thanh đề xuất 2 phương án, một là bố trí vốn để tiếp tục thi công hoàn thành dự án; hai là dừng dự án này để làm một dự án riêng lẻ đầu tư 4 cây cầu, mở rộng phần đường còn lại. Đối với dự án cầu Phong Thử, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn - ông Trần Úc đề xuất kiến nghị HĐND tỉnh bố trí trước nguồn vốn để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho hộ dân bị ảnh hưởng.

Những cây cầu còn lại trên ĐT609 là “nút thắt cổ chai” không đảm bảo an toàn giao thông. Riêng đoạn qua 3 cây cầu Ba Khe, giao thông yếu kém khiến việc thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo các điều kiện thiết yếu của các xã vùng A Đại Lộc gặp trở lực. “Nút thắt cổ chai” này được mở rộng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tiềm năng du lịch vùng tây Quảng Nam, mà điểm nhấn là Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang.