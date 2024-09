Giao thông - Xây dựng Dự án nâng cấp sửa chữa tuyến ĐT609 cũ: Gần 5 năm không xong vì 400m vướng mặt bằng Lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn khẳng định đã bàn giao xong mặt bằng, trong khi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) quả quyết còn vướng nên đơn vị thi công không thể triển khai hoàn thành 400m tuyến đường ĐT609 (cũ)… Việc thi công kéo dài gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Khoảng 300m ĐT609 cũ thi công nham nhở. Ảnh: V.L

Phải sớm bàn giao mặt bằng

Ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn khẳng định, địa phương đã giải tỏa xong mặt bằng và bàn giao cho chủ đầu tư dự án (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh), đơn vị thi công cũng đã bó vỉa hè, đổ đá cấp phối nhưng không thảm nhựa.

“Một số hộ dân dù chưa nhận được tiền nhưng cũng đã chấp nhận bàn giao mặt bằng. Nếu nói chưa giải tỏa xong thì tại sao đơn vị thi công đổ đá cấp phối hết đoạn đường. Do đó, vấn đề chậm trễ hoàn thành dự án hiện nay nằm ở chủ đầu tư đã không đôn đốc đơn vị thi công tưới nước, thảm nhựa hoàn thành đoạn đường khiến bụi bay vào nhà dân” - ông Hà nói.

Tuy nhiên, theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, việc bàn giao mặt bằng chỉ trên giấy tờ, còn thực tế người dân không đồng ý cho thi công do chưa nhận được tiền bồi thường.

Qua khảo sát, còn 6 hộ dân chưa thống nhất thỏa thuận hoặc nhận tiền bồi thường (phường Vĩnh Điện 4 hộ và phường Điện An 2 hộ). Ông Nguyễn Như Thêm ở thôn Bằng An Đông, phường Điện An - hộ dân bị ảnh hưởng dự án đường ĐT609 cũ cho biết, cuối tháng 12/2023 gia đình ông đã cam kết bàn giao mặt bằng cho dự án, nhưng từ đó đến nay không thấy đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn đến làm việc, lập biên bản, nhận tiền bồi thường…

Điện Bàn nói đã giải phóng xong mặt bằng, chủ đầu tư thì quả quyết chưa có. Ảnh: V.L

Dự án “Sửa chữa hoàn trả đoạn KM0 - Km1+700 tuyến ĐT609 (cũ)” có chiều dài khoảng 1,7km. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 40 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 37,2 tỷ đồng để triển khai dự án và hỗ trợ 70% chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. Còn lại là ngân sách thị xã Điện Bàn bố trí vốn đối ứng để thực hiện. Đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV Duy Dũng (phường Điện Nam Đông, Điện Bàn).

Theo kế hoạch, dự án sẽ triển khai hoàn thành từ năm 2019 - 2021, nhưng do vướng mắc về giải phóng mặt bằng và dịch COVID-19 khiến còn 2 đoạn chiều dài khoảng 400m (phường Vĩnh Điện 150m và khối Bằng An Đông, phường Điện An 250m) không thể thi công hoàn thành đúng tiến độ..

Ngày 31/8/2023, UBND thị xã Điện Bàn có Báo cáo số 329 gửi UBND tỉnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cam kết tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, các ngành, địa phương thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần còn lại chưa có mặt bằng, thời gian hoàn tất đến ngày 30/9/2023.

Sẽ khép dự án trong năm 2024

Ngày 14/12/2023, UBND tỉnh có Công văn số 8696 gửi UBND thị xã Điện Bàn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các Sở GTVT, Xây dựng, KH-ĐT thống nhất chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 - 2023 thành năm 2019 - 2024 và thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng đến hết ngày 30/6/2024.

Tỉnh yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong 1 tháng sau khi được bố trí kinh phí như đã cam kết tại Báo cáo số 329 ngày 31/8/2023, bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh để tiếp tục triển khai thi công. Đồng thời tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức cá nhân liên quan khiến dự án phải gia hạn thời gian thực hiện.

Người dân đặt chướng ngại vật giữa đường để ngăn xe chạy nhanh gây ra bụi bặm. Ảnh: V.L

Trước tình trạng ô nhiễm bụi, nguy cơ mất an toàn giao thông kéo dài của dự án gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt người dân, hàng chục hộ dân sống dọc 250m tuyến ĐT609 cũ đoạn qua khối phố Bằng An Đông đã nhiều lần làm đơn kiến nghị, phản ánh đến các cấp ngành của thị xã Điện Bàn nhưng thực trạng vẫn không thay đổi.

Mới đây, hồi đầu tháng 9/20224, các hộ dân sống dọc 250m tuyến ĐT609 cũ đoạn qua khối phố Bằng An Đông tiếp tục ký đơn tập thể kiến nghị đến các cấp ngành liên quan của thị xã Điện Bàn và tỉnh phản ánh việc đơn vị thi công cày xới, không tưới nước đường trong lúc thi công khiến bụi bay vào nhà, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe của người dân...

Ông Trần Duy Phúc - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho rằng, nguyên nhân chính khiến dự án kéo dài, gia hạn nhiều lần là do thị xã Điện Bàn chưa bàn giao hết mặt bằng cho đơn vị thi công.

Đơn vị thi công và chủ đầu tư cũng mong sớm hoàn thành dự án vì đã đề xuất tỉnh gia hạn 3 lần. Bây giờ mặt bằng bàn giao tới đâu đơn vị thi công sẽ tranh thủ bó vỉa, cấp phối tới đó, sau khi xong tuyến mới có thể triển khai thảm nhựa vì liên quan đến yếu tố kỹ thuật.

“Thị xã Điện Bàn khẩn trương giải phóng, bàn giao mặt bằng toàn tuyến cho đơn vị thi công mới có thể thảm nhựa được lớp 1. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành trước mùa mưa và đề xuất tỉnh khép dự án trong năm 2024.

Cụ thể, hoàn thành móng và bê tông nhựa lớp 1 trước ngày 30/9/2024, hoàn thành bê tông nhựa lớp 2 trước 30/10/2024, hoàn thiện toàn bộ công trình trước 30/11/2024 để bàn giao đưa vào sử dụng.

Riêng vấn đề bụi trong quá trình thi công sẽ không tránh khỏi, tuy nhiên chúng tôi sẽ quán triệt đơn vị thi công phải thường xuyên chú ý tưới nước hạn chế bụi gây ảnh hưởng cuộc sống người dân” - ông Phúc thông tin.