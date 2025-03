Tài chính - Thị trường Dự báo giá vàng ngày mai 7/3/2025: Còn tăng nữa Dự báo giá vàng ngày mai 7/3 tiếp tục tăng nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao do căng thẳng địa chính trị và thuế quan Mỹ.

Cập nhật chi tiết giá vàng trong nước ngày 6/3/2025 mới nhất

Chi tiết giá vàng tại DOJI

DOJI Trang sức DOJI Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 90,700 92,700 AVPL/SJC HCM 90,700 92,700 AVPL/SJC ĐN 90,700 92,700 Nguyên liệu 9999 - HN 91,400

▼300K 92,400 Nguyên liệu 999 - HN 91,300

▼300K 92,300 AVPL/SJC Cần Thơ 90,700 92,700

Bảng giá vàng DOJI ngày 6/3/2025 cho thấy thị trường vàng trang sức khá ổn định, với giá mua vào và bán ra của các loại AVPL/SJC tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ đều giữ ở mức 90,700K và 92,700K, không có biến động.

Tuy nhiên, giá nguyên liệu vàng 9999 và 999 tại Hà Nội giảm 300 nghìn đồng, xuống còn 91,400K và 91,300K ở mức mua vào, trong khi bán ra lần lượt là 92,400K và 92,300K.

Điều này cho thấy áp lực giảm nhẹ ở phân khúc nguyên liệu, có thể do điều chỉnh cung cầu hoặc tâm lý thị trường, trong khi các sản phẩm SJC vẫn duy trì giá ổn định, phản ánh sự tự tin của nhà đầu tư vào thương hiệu này.

Chi tiết giá vàng tại PNJ

PNJ Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 91,500

▼200K 92,900 TPHCM - SJC 90,700 92,700 Hà Nội - PNJ 91,500

▼200K 92,900 Hà Nội - SJC 90,700 92,700 Đà Nẵng - PNJ 91,500

▼200K 92,900 Đà Nẵng - SJC 90,700 92,700 Miền Tây - PNJ 91,500

▼200K 92,900 Miền Tây - SJC 90,700 92,700 Giá vàng nữ trang - PNJ Trang sức PNJ 91,500

▼200K 92,900 Giá vàng nữ trang - SJC 90,700 92,700 Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 91,500

▼200K - Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ SJC 90,700 92,700 Giá vàng nữ trang - Nhẫn Trơn PNJ 999.9 91,500

▼200K - Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 90,400

▲100K 92,900

▲100K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 90,310

▲100K 92,810

▲100K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 89,570

▲100K 92,070

▲100K Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 82,700

▲90K 85,200

▲90K Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 67,330

▲80K 69,830

▲80K Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 60,820

▲70K 63,320

▲70K Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 58,040

▲70K 60,540

▲70K Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 54,320

▲60K 56,820

▲60K Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 52,000

▲60K 54,500

▲60K Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 36,300

▲40K 38,800

▲40K Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 32,490

▲40K 34,990

▲40K Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 28,310

▲40K 30,810

▲40K

Bảng giá vàng PNJ ngày 6/3/2025 cho thấy thị trường vàng có sự biến động nhẹ. Giá vàng SJC tại các khu vực như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Miền Tây và Đông Nam Bộ ổn định ở mức 90,700K (mua vào) và 92,700K (bán ra).

Trong khi đó, vàng PNJ và nhẫn trơn 999.9 giảm 200K, xuống 91,500K (mua vào) và 92,900K (bán ra).

Ngược lại, giá vàng nữ trang từ 999.9 xuống 333 (8K) tăng nhẹ từ 40K đến 100K, với vàng 999.9 đạt 90,400K - 92,900K và vàng 333 đạt 28,310K - 30,810K.

Điều này cho thấy xu hướng tăng ở phân khúc nữ trang thấp karat, nhưng vàng miếng PNJ chịu áp lực giảm nhẹ, có thể do điều chỉnh cung cầu hoặc tâm lý thị trường.

Chi tiết giá vàng tại AJC

AJC Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 9,090

▼10K 9,310

▲10K Trang sức 99.9 9,080

▼10K 9,300

▲10K NL 99.99 9,090

▼10K - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 9,080

▼10K - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 9,180

▼10K 9,320

▲10K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 9,180

▼10K 9,320

▲10K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 9,180

▼10K 9,320

▲10K Miếng SJC Thái Bình 9,070

▼20K 9,270 Miếng SJC Nghệ An 9,070

▼20K 9,270 Miếng SJC Hà Nội 9,070

▼20K 9,270

Bảng giá vàng AJC ngày 6/3/2025 cho thấy xu hướng giảm nhẹ ở giá mua vào, trong khi giá bán ra có biến động trái chiều. Giá mua vào của trang sức 99.99, 99.9, nguyên liệu 99.99, nhẫn tròn và miếng SJC tại Thái Bình, Nghệ An, Hà Nội đều giảm từ 10K đến 20K, dao động từ 9,070K đến 9,180K.

Ngược lại, giá bán ra của trang sức 99.99, 99.9, và nhẫn tròn tại Thái Bình, Nghệ An, Hà Nội tăng nhẹ 10K, đạt 9,300K -9,320K, trong khi miếng SJC giữ ổn định ở 9,270K.

Điều này phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường, với áp lực giảm ở giá mua vào nhưng giá bán ra được điều chỉnh tăng nhẹ để duy trì lợi nhuận.

Dự báo giá vàng ngày mai 7/3/2025: Chưa hạ nhiệt

Dự báo giá vàng ngày 7/3/2025 cho thấy xu hướng tăng nhẹ, dù có khả năng điều chỉnh ngắn hạn, dựa trên diễn biến thị trường hiện tại. Tính đến 17h ngày 6/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đạt 2.916 USD/ounce, tăng 10 USD so với hôm qua, nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao do căng thẳng địa chính trị và chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, giá vàng giao ngay đã giảm 0,9% xuống 2.893,63 USD/ounce và vàng tương lai Mỹ giảm còn 2.900,7 USD do nhà đầu tư chốt lời sau ba ngày tăng, đặc biệt khi chờ dữ liệu việc làm Mỹ (dự kiến thêm 160.000 việc làm trong tháng 2) để đánh giá lộ trình lãi suất của Fed.

Tại Việt Nam, giá vàng SJC thường theo xu hướng thế giới và có thể tăng nhẹ trong phiên sáng 7/3, dự kiến dao động quanh 91,0-93,2 triệu đồng/lượng, tùy thuộc vào tỷ giá USD/VND và phản ứng của thị trường nội địa. Các chuyên gia như Lukman Otunuga từ FXTM nhận định nếu giá vàng thế giới giảm dưới 2.900 USD, nó có thể tiếp tục xuống 2.880 USD, nhưng áp lực từ thuế quan và bất ổn toàn cầu vẫn hỗ trợ xu hướng tăng. Trong khi đó, hy vọng Trump miễn thuế cho một số ngành như ô tô có thể làm dịu căng thẳng thương mại, nhưng tâm lý thận trọng vẫn khiến nhà đầu tư ưu tiên vàng như tài sản an toàn.