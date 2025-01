Du lịch Du khách đến Quảng Nam dịp Tết Nguyên đán tăng đột biến (QNO) - Theo báo cáo sơ bộ của Sở VH-TT&DL, từ ngày 26 tháng Chạp đến mùng 2 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ước tính có 255 nghìn lượt khách tham quan, lưu trú tại Quảng Nam.

Cầu An Hội (TP.Hội An) đông nghịt khách trong đêm giao thừa. Ảnh: Q.T

Con số này tăng đến 78% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 115.000 lượt, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2024, khách nội địa ước đạt 140.000 lượt, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2024. Công suất sử dụng phòng ước đạt 60%.

Khách tham quan ước đạt 213.000 lượt, tăng 88% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó khách quốc tế ước đạt 80.000 lượt, tăng 109% so với cùng kỳ năm 2024, khách nội địa ước đạt 133.000 lượt, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2024.

Khách lưu trú du lịch ước đạt 42.000 lượt, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó khách quốc tế ước đạt 35.000 lượt, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2024, khách nội địa ước đạt 7.000 lượt, tăng 94% so với cùng kỳ năm 2024.

Du khách thưởng thức bài chòi tại Hội An. Ảnh: Q.T

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL cho hay, thời tiết tại Quảng Nam những ngày này khá đẹp, trời nắng ráo không mưa nên tại các tuyến đường Trần Phú, Châu Thượng Văn, Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học và các địa điểm nổi tiếng như Chùa Cầu, cầu An Hội (TP.Hội An) có rất đông người dân và du khách đi tản bộ tham quan, chụp ảnh hoặc check in. Cạnh đó, các hàng quán ăn, cà phê ở dọc tuyến đường Bạch Đằng luôn đông khách.

Năm nay, thời gian nghỉ tết nhiều hơn 2 ngày so với năm 2024, do đó lượng khách tham quan và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tăng đáng kể so với cùng kỳ, tăng cả về lượng khách quốc tế lẫn nội địa.