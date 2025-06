Du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm: Lịch trình chi tiết 2025

Đà Nẵng - thành phố đáng sống nhất Việt Nam - chính là điểm đến hoàn hảo để bạn trải nghiệm vẻ đẹp biển miền Trung, khám phá ẩm thực đường phố và tận hưởng không khí mát mẻ quanh năm. Với lịch trình du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm được thiết kế khoa học này, bạn sẽ tối ưu hóa thời gian và chi phí để có những trải nghiệm đáng nhớ nhất tại thành phố biển xinh đẹp.

Đà Nẵng là điểm đến lý tưởng cho những chuyến du lịch ngắn ngày nhờ vào hệ thống giao thông thuận tiện, cơ sở hạ tầng du lịch phát triển và sự đa dạng trong các hoạt động giải trí. Chỉ với 3 ngày 2 đêm, bạn có thể khám phá từ những bãi biển tuyệt đẹp, thưởng thức ẩm thực địa phương đến tham quan các điểm du lịch nổi tiếng như Bà Nà Hills, bán đảo Sơn Trà và phố cổ Hội An gần đó.

Trước khi đi vào chi tiết từng ngày, hãy cùng xem qua tổng quan về chuyến du lịch này để bạn có cái nhìn toàn cảnh và chuẩn bị tốt nhất.

Đà Nẵng có khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa rõ rệt. Thời gian tốt nhất cho lịch trình du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm là từ tháng 2 đến tháng 8, khi thời tiết ổn định và ít mưa.

Để đến Đà Nẵng, bạn có nhiều lựa chọn phương tiện phù hợp với ngân sách và thời gian:

Ngày đầu tiên của lịch trình du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm sẽ tập trung vào việc làm quen với thành phố, check-in khách sạn và khám phá những điểm đến nổi tiếng ngay trong trung tâm.

6:00 - 8:00: Đến sân bay Đà Nẵng

Nếu bạn đi máy bay chuyến sáng sớm, thường sẽ đến Đà Nẵng vào khoảng 7:00-8:00. Sân bay Đà Nẵng cách trung tâm thành phố chỉ 3km, rất thuận tiện để di chuyển.

Các phương tiện từ sân bay về trung tâm:

8:00 - 10:00: Check-in khách sạn và ăn sáng

Hầu hết khách sạn cho check-in từ 14:00, nhưng bạn có thể gửi hành lý và yêu cầu check-in sớm nếu có phòng trống. Sau đó, hãy thưởng thức bữa sáng tại khách sạn hoặc tìm một quán phở/ bún bò Huế địa phương.

10:00 - 11:30: Cầu Rồng và khu trung tâm

Cầu Rồng là biểu tượng của Đà Nẵng với thiết kế độc đáo hình con rồng phun lửa và nước. Đây là điểm check-in không thể bỏ qua trong lịch trình du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm.

Hoạt động tại cầu Rồng:

11:30 - 13:00: Chợ Hàn và ăn trưa

Chợ Hàn là chợ truyền thống lâu đời nhất Đà Nẵng, nơi bạn có thể mua sắm đặc sản và thưởng thức ẩm thực địa phương.

Món ăn nên thử tại khu vực chợ Hàn:

13:00 - 14:00: Nghỉ ngơi tại khách sạn

Về khách sạn nghỉ ngơi, check-in chính thức và chuẩn bị cho hoạt động chiều.

14:00 - 17:00: Tắm biển và thể thao biển tại Mỹ Khê

Biển Mỹ Khê được CNN bình chọn là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Đây là thời gian lý tưởng để tận hưởng những hoạt động biển.

Hoạt động tại biển Mỹ Khê:

17:00 - 18:00: Ngắm hoàng hôn

Hoàng hôn trên biển Mỹ Khê là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của ngày. Hãy tìm một vị trí đẹp trên bãi cát hoặc tại các quán cafe ven biển để thưởng ngoạn.

18:00 - 19:30: Ăn tối hải sản ven biển

Đà Nẵng nổi tiếng với các món hải sản tươi ngon. Khu vực đường Võ Nguyên Giáp và Hoàng Sa có nhiều nhà hàng hải sản với view biển tuyệt đẹp.

Menu hải sản nên thử:

19:30 - 21:00: Dạo phố đi bộ Nguyễn Huệ

Phố đi bộ Nguyễn Huệ là trung tâm vui chơi giải trí về đêm của Đà Nẵng với nhiều hoạt động và biểu diễn nghệ thuật đường phố.

21:00 - 22:00: Thưởng thức bia hơi và ăn vặt

Kết thúc ngày đầu tiên bằng việc thưởng thức bia hơi tại các quán vỉa hè và ăn vặt đặc sản Đà Nẵng.

Ngày thứ hai sẽ là ngày phiêu lưu với những trải nghiệm độc đáo tại Bà Nà Hills - "châu Âu thu nhỏ" giữa lòng Việt Nam.

6:00 - 7:00: Ăn sáng và chuẩn bị

Thức dậy sớm để có một ngày trọn vẹn tại Bà Nà Hills. Ăn sáng no để có đủ năng lượng cho một ngày dài khám phá.

7:00 - 8:30: Di chuyển đến Bà Nà Hills

Bà Nà Hills cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 25km về phía Tây Nam. Bạn có thể di chuyển bằng:

8:30 - 9:00: Mua vé và lên cáp treo

Mua vé tại quầy hoặc đặt online trước để tiết kiệm thời gian. Giá vé Bà Nà Hills 2025:

9:00 - 11:00: Cầu Vàng - Biểu tượng mới của Việt Nam

Cầu Vàng (Golden Bridge) đã trở thành biểu tượng du lịch mới của Việt Nam với thiết kế độc đáo như được đôi bàn tay khổng lồ nâng đỡ.

Tips chụp ảnh đẹp tại Cầu Vàng:

11:00 - 12:30: Làng Pháp (French Village)

Làng Pháp tái hiện lại kiến trúc châu Âu thế kỷ 19-20 với những con phố đá, nhà thờ Gothic và quảng trường cổ kính.

Điểm tham quan trong Làng Pháp:

12:30 - 14:00: Ăn trưa tại Bà Nà

Có nhiều lựa chọn ăn uống tại Bà Nà Hills từ buffet cao cấp đến các quán ăn nhanh.

14:00 - 16:30: Fantasy Park - Công viên trong nhà lớn nhất Việt Nam

Fantasy Park là khu vui chơi giải trí trong nhà với hơn 20 trò chơi hiện đại từ các hãng nổi tiếng thế giới.

Trò chơi nổi bật tại Fantasy Park:

16:30 - 17:30: Tham quan Chùa Linh Ứng

Chùa Linh Ứng trên đỉnh Bà Nà có tượng Phật Bà cao 27m, là nơi có view ngắm toàn cảnh Đà Nẵng tuyệt đẹp.

17:30 - 18:00: Ngắm hoàng hôn và di chuyển về trung tâm

Thưởng ngoạn hoàng hôn từ độ cao 1.487m trước khi xuống núi.

18:00 - 19:00: Di chuyển về khách sạn

Thời gian di chuyển từ Bà Nà về trung tâm Đà Nẵng khoảng 45 phút - 1 tiếng.

19:00 - 20:30: Ăn tối món đặc sản

Sau một ngày dài, hãy thưởng thức bữa tối với những món đặc sản Đà Nẵng:

20:30 - 22:00: Massage thư giãn sau ngày dài

Sau một ngày mệt mỏi tại Bà Nà Hills, massage là lựa chọn tuyệt vời để thư giãn cơ thể. Đà Nẵng có nhiều spa chất lượng với giá cả hợp lý.

Ngày cuối cùng của lịch trình du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm sẽ khám phá bán đảo Sơn Trà và tham quan phố cổ Hội An - di sản văn hóa thế giới.

6:00 - 7:00: Đón bình minh tại biển

Thức dậy sớm để đón bình minh tại bãi biển - một trải nghiệm tuyệt vời để bắt đầu ngày mới. Bãi biển Mỹ Khê hoặc Phạm Văn Đồng là những địa điểm lý tưởng.

7:00 - 8:00: Ăn sáng và chuẩn bị

Ăn sáng nhẹ tại khách sạn hoặc thưởng thức bún bò Huế, phở tại các quán địa phương.

8:00 - 11:00: Khám phá bán đảo Sơn Trà

Bán đảo Sơn Trà được mệnh danh là "lá phổi xanh" của Đà Nẵng với hệ sinh thái đa dạng và những bãi biển hoang sơ.

Lộ trình tham quan bán đảo Sơn Trà:

Điểm đặc biệt tại bán đảo Sơn Trà:

11:00 - 12:00: Di chuyển từ Sơn Trà đến Hội An

Hội An cách Đà Nẵng khoảng 35km về phía Nam. Bạn có thể di chuyển bằng nhiều phương tiện:

12:00 - 13:00: Ăn trưa tại Hội An

Hội An nổi tiếng với những món ăn đặc sản độc đáo không thể tìm thấy ở nơi khác:

13:00 - 15:30: Tham quan phố cổ Hội An

Phố cổ Hội An là di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận với kiến trúc độc đáo pha trộn văn hóa Việt - Trung - Nhật - Pháp.

Các điểm tham quan chính trong phố cổ:

Giá vé tham quan phố cổ Hội An:

15:30 - 17:00: Shopping và mua sắm đặc sản

Hội An là thiên đường mua sắm với nhiều sản phẩm thủ công độc đáo:

Mẹo mua sắm tại Hội An: Luôn trả giá, thường có thể mặc cả được 30-50% so với giá ban đầu. Hãy so sánh giá ở nhiều cửa hàng trước khi quyết định mua.