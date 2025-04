Du lịch Du lịch Quảng Nam rộn ràng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (QNO) - Nhiều điểm đến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ghi nhận đông đảo lượng khách tham quan, trải nghiệm trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Đông đảo du khách tham quan Chùa Cầu và dạo thuyền trên sông Hoài (Hội An) tối 6/4. Ảnh: QUỐC TUẤN

Do ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) năm nay liền mạch với kỳ nghỉ cuối tuần nên thuận lợi cho du khách, nhất là khách nội địa thực hiện các chuyến du lịch.

Các điểm đến ở Quảng Nam thu hút đông đảo du khách vẫn là những thương hiệu nổi tiếng như: Phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, bãi biển An Bàng, rừng dừa Bảy Mẫu...

Với Hội An, điều này trước đó đã được dự báo khi Hội An nằm trong top 10 điểm đến trong nước được khách nội địa tìm kiếm nhiều nhất dịp Giỗ Tổ.

Du khách tham quan, tận hưởng vẻ đẹp của Khu phố cổ Hội An. Ảnh: QUỐC TUẤN

Ngoài ra, một số điểm đến tư nhân trên địa bàn tỉnh nhờ áp dụng chính sách kích cầu hấp dẫn, đưa thêm sản phẩm mới đặc sắc nên cũng thu hút đông đảo lượng khách trải nghiệm, góp phần tạo không khí du lịch rộn ràng tại Quảng Nam.

Thông tin từ đại diện Ban Quản lý Vinwonders Nam Hội An, ngày Chủ nhật 6/4, lượng khách đến Vinwonders Nam Hội An gấp khoảng 10 lần so với ngày bình thường.

Ngoài trúng kỳ nghỉ lễ, lượng khách đông đảo này một phần đến từ chính sách giảm 50% giá vé vào cổng đối với khách hàng 5 tỉnh, thành khu vực miền Trung mà Vinwonders Nam Hội An đang áp dụng.

Đông đảo du khách trải nghiệm trò chơi bài chòi tại phố cổ Hội An. Ảnh: QUỐC TUẤN

Trong khi đó, nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, tại Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang đã khai trương lễ hội ẩm thực làng cổ Cơ Tu, góp thêm một sắc màu mới cho điểm đến hấp dẫn nhất phía tây của tỉnh. Sự kiện này sẽ được duy trì tổ chức vào Chủ nhật hằng tuần để phục vụ du khách đến với Cổng Trời Đông Giang.

Ngoài ra, các bên liên quan đã chính thức khai trương, vận hành tuyến xe buýt cung đường di sản Hội An - Mỹ Sơn - Cổng Trời Đông Giang giúp du khách có thêm lựa chọn để du ngoạn các điểm đến của Quảng Nam.

Vinwonders Nam Hội An đón lượng khách đông đảo, ước tính gấp 10 lần ngày bình thường trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay. Ảnh: QUỐC TUẤN

Công viên nước là một trong những khu vực được du khách yêu thích nhất khi trải nghiệm tại Vinwonders Nam Hội An. Ảnh: QUỐC TUẤN