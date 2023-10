Biển An Bàng lọt tốp 50 điểm thư giãn tốt nhất thế giới

Làm sạch bờ biển An Bàng

NGUYỄN QUỲNH - PHAN HẢI | 16/04/2023 - 21:30

(QNO) - Hơn 2 ki lô mét bờ biển An Bàng (Cẩm An, Hội An) đã được hàng chục tình nguyện viên của Hội yêu rác Hội An dọn dẹp, rất nhiều rác thải sinh hoạt được thu gom gọn gàng, trả lại môi trường xanh sạch đẹp.