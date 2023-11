Biển An Bàng vào tốp 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của Lonely Planet

(QNO) - Trang tư vấn du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet (Hoa Kỳ) vừa xếp biển An Bàng (Hội An) vào tốp 10 bãi biển đẹp nhất mà du khách nên trải nghiệm khi đến Việt Nam.

Biển An Bàng. Ảnh: Q.T

Theo Lonely Planet, Việt Nam có đường bờ biển trải dài với hàng loạt bãi biển đặc sắc, đi kèm là nhiều hòn đảo nhiệt đới với quần thể san hô rực rỡ.

Biển An Bàng được Lonely Planet xếp đầu tiên trong danh sách gợi ý với lời mô tả đây là bãi biển thú vị và hấp dẫn bậc nhất Việt Nam. Biển An Bàng chỉ cách đô thị cổ Hội An 3km, rất thuận lợi cho việc ghé thăm khi du khách có kỳ nghỉ đến di sản Hội An. Bãi biển này có dải cát trắng mịn chạy dọc cùng đường chân trời rộng lớn.

Ngoài biển An Bàng, 9 bãi biển còn lại được Lonely Planet gợi ý lần lượt gồm: Phú Quốc, Nha Trang, Côn Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu), Mũi Né (Bình Thuận), Dốc Lết (Khánh Hòa), Hồ Cốc (Bà Rịa - Vũng Tàu), Mỹ Khê (Đà Nẵng), Cát Bà (Hải Phòng), Mỹ Khê (Quảng Ngãi).

Hồi tháng 9, biển An Bàng cũng được trang tư vấn trải nghiệm nghỉ dưỡng Spa Seekers xếp trong danh sách 50 điểm thư giãn tốt nhất thế giới dựa trên bình chọn của độc giả đã trải nghiệm. Biển An Bàng cũng là điểm đến duy nhất ở Việt Nam lọt vào danh sách này.