Đà Nẵng đón hơn 6,8 triệu lượt khách lưu trú

(QNO) - Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, 11 tháng năm 2023, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống trên địa bàn ước đạt 20.826 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 8.946 tỷ đồng, tăng hơn 57%.

Đà Nẵng ngày càng hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế. Ảnh: VĂN SANH

Tổng lượng khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 6,8 triệu lượt, tăng 102,6% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế hơn 1,8 triệu lượt, tăng 4,7 lần; khách trong nước hơn 5 triệu lượt, tăng 67,5%. Số ngày lưu trú bình quân của khách qua đêm đạt 1,76 ngày/lượt.

Số lượt khách do cơ sở lữ hành phục vụ trong 11 tháng đạt hơn 1,3 triệu lượt, tăng gần 171% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế 447 nghìn lượt, cao gấp 8,4 lần so cùng kỳ; khách trong nước hơn 869 nghìn lượt, cao gấp 2 lần.