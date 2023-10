Hội An đẩy mạnh quản lý môi trường du lịch

UBND TP.Hội An vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07 ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về đẩy mạnh công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn thành phố.

TP.Hội An đẩy mạnh công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch. Ảnh: Phan Sơn.

Theo đó, các nội dung thực hiện bao gồm công tác thông tin, tuyên truyền về tăng cường đảm bảo môi trường, văn minh du lịch, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách; đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường công tác quản lý thị trường; xây dựng Hội An - Điểm đến du lịch xanh.

UBND TP.Hội An cũng yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ phải chủ động tổ chức thực hiện nội dung kế hoạch, tích cực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ trì, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo kịp thời và có kết quả thiết thực.

Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch khi đến Hội An, nâng cao chất lượng dịch vụ, quản lý giá cả, đảm bảo môi trường, văn minh du lịch, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, đặc biệt là tại các khu, điểm du lịch. Đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Hội An trong điều kiện mới.