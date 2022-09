Hội An khẳng định thương hiệu điểm đến văn hóa hàng đầu

Việc tiếp tục được xướng tên ở hạng mục “Điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á” tại lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới 2022 (World Travel Awards) - khu vực châu Á và châu Đại Dương (diễn ra tối 7.9 tại TP.Hồ Chí Minh) cho thấy Hội An là điểm đến du lịch văn hóa không thể bỏ qua với mọi du khách. Đây đã là lần thứ 3 trong 4 năm kể từ năm 2019, Hội An được vinh danh “Điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á” (trừ năm 2020).

Công viên đất nung Thanh Hà là điểm đến chứa đựng nhiều giá trị văn hóa bản địa đặc sắc. Ảnh: Q.T

Ra đời vào năm 1993, World Travel Awards từ lâu được mệnh danh là “Oscar của ngành du lịch” với hơn 80 hạng mục trao thưởng hằng năm. Việc liên tục nhận giải thưởng này càng khẳng định uy tín và đẳng cấp của Hội An. Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 1999 và đã phát huy tốt “vốn liếng” văn hóa để trở thành điểm đến văn hóa hàng đầu như ngày nay.

Tại hội nghị chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bàn việc xây dựng Nghị quyết xây dựng và phát triển Hội An trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch (diễn ra ngày 6.9), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân nói, một trong những mục tiêu của Hội An hướng đến là trở thành đô thị đặc thù, một “di sản sống”, trung tâm lễ hội, giao lưu, văn hóa đối ngoại của tỉnh. Bên cạnh đó cũng phấn đấu đưa Hội An trở thành trung tâm của khu vực về thiết kế, sáng tác, sản xuất lĩnh vực nghệ thuật, triển lãm, góp phần phát huy tiềm năng, thế mạnh văn hóa, thủ công mỹ nghệ ở địa phương.

Tiến trình lịch sử hình thành và phát triển của đô thị - thương cảng Hội An có ý nghĩa quyết định đến diện mạo di sản văn hóa Hội An đa dạng, phong phú và đậm bản sắc đặc trưng. Những năm 90 của thế kỷ trước, từ nền tảng văn hóa độc đáo, Hội An nhanh chóng trở thành điểm đến yêu thích của du khách, nhất là khách quốc tế. Riêng ở “vùng lõi” của Khu phố cổ Hội An dù chỉ rộng khoảng 4km² nhưng có đến 1.273 di tích kiến trúc nghệ thuật thuộc các công trình dân dụng, tín ngưỡng, đặc thù…

Mỗi loại hình đều có những đặc điểm, sắc thái riêng nhưng đó là sự kết hợp hài hòa giữa không gian, bố cục và sự hòa quyện giữa các phong cách kiến trúc khác nhau góp phần tăng thêm sự phong phú cho loại hình du lịch văn hóa ở đô thị cổ Hội An.

Hầu hết điểm đến được du khách yêu thích ở Hội An đều có dấu ấn văn hóa đậm nét. Có thể kể đến Khu phố cổ Hội An, các làng nghề truyền thống rau Trà Quế, mộc Kim Bồng, gốm Thanh Hà…

Nhiều sự kiện, hoạt động văn hoá đặc sắc thường xuyên diễn ra tại TP.Hội An góp phần đưa nơi này trở thành điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á. Ảnh: Q.T

Dựa trên “nguyên liệu” văn hóa, các chủ thể làm du lịch tại địa phương cũng đã phục dựng, sáng tạo nhiều điểm đến, sự kiện, lễ hội đặc sắc như: Festival tơ lụa quốc tế, lễ hội ẩm thực quốc tế, công viên đất nung Thanh Hà, chương trình nghệ thuật thực cảnh “Ký ức Hội An”… Các hoạt động này góp phần đáng kể đưa Hội An trở thành điểm đến du lịch văn hóa hàng đầu trong mắt du khách.

Lãnh đạo UBND TP.Hội An cho biết, trong năm 2023 thành phố sẽ nộp hồ sơ để tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trên lĩnh vực “thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật dân gian”.