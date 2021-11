Hội An tổ chức nhiều hoạt động du lịch

Từ ngày 15.11, TP.Hội An dự kiến mở lại hoạt động hướng dẫn tham quan để phục vụ người dân và du khách.

Trong đó, Hội An sẽ giảm 50% giá vé tham quan khu phố cổ và các làng nghề truyền thống, đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, sự kiện, lễ hội hấp dẫn…

Nổi bật là khai mạc phòng trưng bày về di tích Nhà lao Hội An, khánh thành và đón bằng công nhận di tích cấp tỉnh đình Hội An; trình diễn “Trang phục Hội An - Ký ức thời gian”, giao lưu nghệ thuật hô hát Bài Chòi “Khán giả và anh hiệu, chị hiệu”, giải chạy việt dã truyền thống “Vì Di sản văn hóa thế giới Hội An; tọa đàm “Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong công tác quản lý Di sản văn hóa thế giới khu phố cổ Hội An”, hội thảo khoa học “Định hướng phát triển thành phố Hội An trong giai đoạn mới”…