Du lịch Giới thiệu văn hóa du lịch Hội An tại thành phố Sakai, Osaka (Nhật Bản) (QNO) - Từ ngày 24-28/4, đoàn đại biểu TP.Hội An, do Bí thư Thành ủy Trần Ánh dẫn đầu, có chương trình làm việc và nhiều hoạt động tại thành phố Sakai, Osaka (Nhật Bản).

Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo TP.Hội An và thành phố Sakai. Ảnh: TTVH Hội An

Ngày 24/4, đoàn công tác TP.Hội An đã có buổi làm việc với Thị trưởng thành phố Sakai để xúc tiến hợp tác các lĩnh vực hai bên quan tâm.

Dịp này, TP.Hội An phối hợp Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, chính quyền thành phố Sakai, Hội Giao lưu quốc tế và Hội Hữu nghị Nhật - Việt thành phố Sakai tổ chức sự kiện “Đêm Hội An tại Sakai” vào chiều 26/4 tại Nhà hát Fenice Sakai với nhiều hoạt động hứa hẹn mang đến những trải nghiệm hấp dẫn về văn hóa Hội An, Quảng Nam và Việt Nam.

“Đêm Hội An tại Sakai” sẽ giới thiệu đến công chúng Nhật Bản chương trình nghệ thuật mang đậm màu sắc văn hóa Hội An như: Hòa tấu nhạc cụ dân tộc, hát dân ca, múa dân gian, trò chơi dân gian bài chòi… Các nghệ sĩ sẽ kể những câu chuyện giàu cảm xúc về một Hội An đậm chất thơ ca và đầy hoài niệm, với mong muốn mang đến cho du khách những cảm nhận khó quên.

Bí thư Thành ủy Hội An - Trần Ánh (bên trái) tặng quà lưu niệm Thị trưởng thành phố Sakai. Ảnh: TTVH Hội An

Bên cạnh đó, Hội An giới thiệu thông tin du lịch - dịch vụ của thành phố, tổ chức trưng bày đèn lồng và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ nhằm giới thiệu về văn hóa, điểm đến. Đồng thời tổ chức những chương trình khám phá, giải trí, cũng như các nghề, làng nghề truyền thống, qua đó góp phần giới thiệu hình ảnh vùng đất Hội An xinh đẹp, đầy sáng tạo đến với Nhật Bản.

Đoàn công tác TP.Hội An chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo thành phố Sakai. Ảnh: TTVH Hội An

Dịp này, TP.Hội An cũng sẽ tham gia và biểu diễn nghệ thuật tại Lễ hội Việt Nam tại Osaka, lần thứ 2 năm 2024. Đây là một trong những sự kiện lớn do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phối hợp tổ chức vào ngày 27-28/4 tại Công viên thành phố Osaka.